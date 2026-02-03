COVID-19 набирает обороты: +14% в области, рост в Петербурге

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сохраняется сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Динамика в Петербурге
На текущей неделе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в городе на Неве вырос на 3,5% по сравнению с прошлой неделей. Эпидемические пороги не превышены.
Грипп составляет 2,6% от всех случаев ОРВИ, а среди других вирусов лидируют SARS-CoV-2, риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы; при этом случаи COVID-19 увеличились на 13,7%.
Ситуация в Ленобласти
В Ленинградской области заболеваемость ОРВИ и гриппом напротив снизилась на 2,3% по сравнению с предыдущим периодом, при этом эпидпороги также не превышены. Однако число случаев COVID-19 выросло на 14,1%.