Городовой / Город / COVID-19 набирает обороты: +14% в области, рост в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Блины не комом, а тонкие и ажурные: рецепт и технология от шеф-повара — идеально на Масленицу Полезное
500 гр. на 10 л воды – и о гнилых яблоках напрочь забудете: чем опрыскать яблони ранней весной Полезное
«Петербургский дизайн»: 19 новых магазинов и 479 млн в бюджет за 4 сезона Город
Почему в СССР дачи выдавали только по 6 соток: эксперт дала четкий ответ Полезное
Вы выбрасываете золото: как яичный лоток спасет ремонт, огород и кухню - суперлайфхаки на все случаи жизни Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Туризм Сад-огород
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

COVID-19 набирает обороты: +14% в области, рост в Петербурге

Опубликовано: 3 февраля 2026 20:00
 Проверено редакцией
COVID-19 набирает обороты: +14% в области, рост в Петербурге
COVID-19 набирает обороты: +14% в области, рост в Петербурге
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сохраняется сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Динамика в Петербурге

На текущей неделе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в городе на Неве вырос на 3,5% по сравнению с прошлой неделей. Эпидемические пороги не превышены.

Грипп составляет 2,6% от всех случаев ОРВИ, а среди других вирусов лидируют SARS-CoV-2, риновирусы, аденовирусы и метапневмовирусы; при этом случаи COVID-19 увеличились на 13,7%.

Ситуация в Ленобласти

В Ленинградской области заболеваемость ОРВИ и гриппом напротив снизилась на 2,3% по сравнению с предыдущим периодом, при этом эпидпороги также не превышены. Однако число случаев COVID-19 выросло на 14,1%.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью