Вы выбрасываете золото: как яичный лоток спасет ремонт, огород и кухню - суперлайфхаки на все случаи жизни

Обычную упаковку для яиц редко воспринимают как что‑то большее, чем мусор. Между тем и картонный, и пластиковый лоток способны превратиться в полезный предмет — от органайзера до садового инвентаря. Достаточно взглянуть на них по‑новому.

Порядок без лишних трат

Зачем тратиться на пластиковые боксы, если подходящий органайзер уже есть под рукой? Ячейки лотка идеально подходят для хранения мелких предметов.

Швейные принадлежности. Пуговицы, бусины, катушки с нитками и иголки будут лежать отдельно, не перемешиваясь, и всегда окажутся на виду.

Хозяйственные мелочи. Для шурупов, гаек, болтиков и крючков легко выделить персональную ячейку.

Детские сокровища. Фигурки из киндер‑сюрпризов, морские ракушки, красивые камушки и значки найдут свое место в ячейках.

Практичные решения для кухни и быта

Палитра для красок. Если под рукой нет специальной палитры, картонный лоток станет отличной заменой: в каждую ячейку можно налить краску своего цвета. После рисования его без сожалений выбрасывают.

Сушилка для мелочей. Ячейки подойдут для сушки кисточек для макияжа, ювелирных изделий или столовых приборов: вода стечет, а предметы не будут кататься по столу.

Хранилище для елочных игрушек. После праздников хрупкие шары удобно уложить в лотки, переложив бумагой. Так они сохранятся до следующего декабря.

Помощь на даче и в саду

На приусадебном участке лоток превращается в многофункциональный инструмент.

Контейнеры для рассады. В ячейки насыпают грунт и сеют семена. При пересадке в теплицу картонный лоток можно разрезать и посадить росток прямо в нем — со временем он разложится в почве. Пластиковый лоток тоже подойдёт, но рассаду придётся аккуратно вынимать.

Подставки для ягод. Чтобы клубника или земляника не пачкались о землю и не подгнивали, под кустики подкладывают разрезанные лотки.

Кормушка для птиц. Ячейки наполняют несоленым салом, семечками или крупами, а затем подвешивают лоток на дерево — в саду или возле дома.

Защита хрупких вещей при переезде и хранении

Для стеклянной посуды. Каждый бокал или рюмку оборачивают мягкой бумагой и помещают в ячейку: так они не будут биться друг о друга в коробке.

Для елочных украшений и сувениров. Хрупкие предметы, аккуратно разложенные по ячейкам, благополучно перенесут транспортировку.

Дополнительный бонус: розжиг для костра

Картонный лоток — отличный материал для розжига на даче. Он быстро загорается и помогает разжечь даже слегка отсыревшие дрова, передает "Китай без Короны".

Важные нюансы

Перед использованием убедитесь, что лоток чистый и сухой. Картонные упаковки, в которых хранились пищевые продукты, лучше не применять для хранения других вещей. Пластиковые лотки можно вымыть с мылом — они станут еще полезнее.

