Не масло, а эликсир молодости: добавила 2 капли в крем - и лицо сияет, как в юности

Опубликовано: 3 февраля 2026 18:34
 Проверено редакцией
legion-media

У многих женщин кожа с возрастом становится более чувствительной и требовательной. Она может неожиданно среагировать даже на привычную косметику.

Особенно это касается кремов, в состав которых входят масла. Многие из них забивают поры и провоцируют воспаления. Однако есть одно исключение, которое подходит даже проблемной коже, - масло шиповника, сообщает бьюти-блогер Татьяна Спицына.

Масло шиповника слабо комедогенно
Специалисты оценивают в 0–1 балл из 5. Это значит, что оно редко провоцирует появление прыщей. Его можно использовать даже на жирной и проблемной коже, но важно соблюдать меру.

Польза масла шиповника
Оно содержит незаменимые жирные кислоты (омега 3‑6‑9), которые восстанавливают защитный барьер кожи и удерживают влагу. В масле также есть ретинол (витамин А), который стимулирует обновление клеток и делает кожу гладкой. Кроме того, витамины С и Е в составе осветляют пигментные пятна, укрепляют сосуды и повышают упругость кожи.

Как использовать масло шиповника
Масло можно наносить на кожу как вечером, так и утром. Однако способ применения немного отличается.

Вечернее применение
После очищения кожи нанесите 2 капли масла на ладони, слегка согрейте и распределите по лицу, шее и зоне декольте. Особое внимание уделите области вокруг глаз, носогубным складкам и лбу.

Дневное использование
Добавьте каплю масла в дневной крем для дополнительного питания. Но не забывайте: масло не заменяет солнцезащиту! Всегда завершайте уход кремом с SPF.

Результат
Всего несколько капель масла шиповника ежедневно заметно преображают кожу. Здоровое сияние появляется сразу после нанесения, а при постоянном использовании кожа выглядит ухоженной и свежей.

"Получается, что пара капель масла шиповника - настоящий «бустер», витаминная бомба даже для самого простого крема. <...> Про тональный крем вообще можно забыть: лицо холеное, оно буквально светится здоровьем", - отметила бьюти-блогер.

Ранее "Городовой" объяснил, как сделать стрелки для нависшего века.

Евгения Сухова
