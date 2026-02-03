Городовой / Город / Удар в машине: как умер 9-летний петербуржец
Удар в машине: как умер 9-летний петербуржец

Опубликовано: 3 февраля 2026 18:00
 Проверено редакцией
Следователи выяснили, что 9-летний мальчик из Петербурга погиб в автомобиле своего похитителя — Павла Жилкина, который ударил его кулаком по голове.

Органы начали тщательно проверять биографию Петра Жилкина. Сейчас правоохранители выясняют, не причастен ли он к другим преступлениям против жизни и здоровья детей.

Напоминаем, ребенок пропал 30 января. Очевидцы заметили, как он сел в "Тойоту" 32-летнего Петра Жилкина. После широкомасштабных розысков мужчину задержали 2 февраля в Псковской области.

Позже он сознался в убийстве. При обыске его дома нашли детскую порнографию. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Юлия Аликова
