Удар в машине: как умер 9-летний петербуржец

Следователи выяснили, что 9-летний мальчик из Петербурга погиб в автомобиле своего похитителя — Павла Жилкина, который ударил его кулаком по голове.

Органы начали тщательно проверять биографию Петра Жилкина. Сейчас правоохранители выясняют, не причастен ли он к другим преступлениям против жизни и здоровья детей.

Напоминаем, ребенок пропал 30 января. Очевидцы заметили, как он сел в "Тойоту" 32-летнего Петра Жилкина. После широкомасштабных розысков мужчину задержали 2 февраля в Псковской области.

Позже он сознался в убийстве. При обыске его дома нашли детскую порнографию. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.