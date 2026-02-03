Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие гостиницы есть рядом с аэропортом Пулково?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не «Доширак» и не кофе 3в1: вот что взять в поездку на поезде – и не заработать гастрит Полезное
Удар в машине: как умер 9-летний петербуржец Город
Стоит ли подключать домашний телефон обратно - 5 аргументов "за" в эпоху смартфонов Полезное
Гигантский орлан в сердце Петербурга: редкий зимний гость Город
Пышный и сладкий пирог на кефире на скорую руку – проще не бывает: домочадцы будут уплетать за обе щеки Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Туризм Интересные факты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какие гостиницы есть рядом с аэропортом Пулково?

Опубликовано: 3 февраля 2026 17:50
 Проверено редакцией
аэропорт, пулково
Какие гостиницы есть рядом с аэропортом Пулково?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov

Рядом с аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге расположено несколько гостиниц, которые удобно использовать для транзитных поездок, деловых поездок или длительного пребывания. Вот некоторые из них:

Cosmos Saint Petersburg Pulkovo Airport Hotel. Единственный в городе отель, напрямую соединённый крытой пешеходной галереей с новым терминалом аэропорта Пулково. Это позволяет добраться до аэропорта при любой погоде без необходимости вызывать такси.

В отеле 200 номеров и сьютов, ресторан Live-Inn, круглосуточный лобби-бар, 12 комнат для проведения встреч и мероприятий, а также фитнес-центр.

Цена за ночь: от 5900 рублей.

Аэропортсити Плаза расположен в 5 км от аэропорта Пулково. Отель предлагает 294 номера повышенной комфортности категорий «Стандарт», «Премиум» и «Люкс»;

Ежедневно от отеля курсирует бесплатный шаттл до аэропорта Пулково и до станции метро «Московская».

Цена за ночь: 3500–9500 рублей.

5-звёздочный отель Domina Пулково Отель также расположен недалеко от аэропорта. В 2024 году здесь открыли комплекс Spa&Wellness с 15-метровым плавательным бассейном, турецким хаммамом и традиционной сауной.

Цена за ночь: 7500–90 000 рублей.

Советы по выбору

При выборе отеля стоит учитывать:

  • Цель пребывания. Для транзитных пассажиров важна близость к аэропорту и наличие трансфера. Для длительного проживания могут быть важны дополнительные услуги (спа, бассейн, ресторан).
  • Бюджет. Цены варьируются в зависимости от уровня отеля и дополнительных услуг.
  • Наличие питомцев. Некоторые отели разрешают проживание с домашними животными.
  • Перед бронированием рекомендуется уточнять актуальные цены, наличие свободных номеров и условия проживания на сайтах отелей или через сервисы бронирования.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью