Какие гостиницы есть рядом с аэропортом Пулково?

Рядом с аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге расположено несколько гостиниц, которые удобно использовать для транзитных поездок, деловых поездок или длительного пребывания. Вот некоторые из них:
Cosmos Saint Petersburg Pulkovo Airport Hotel. Единственный в городе отель, напрямую соединённый крытой пешеходной галереей с новым терминалом аэропорта Пулково. Это позволяет добраться до аэропорта при любой погоде без необходимости вызывать такси.
В отеле 200 номеров и сьютов, ресторан Live-Inn, круглосуточный лобби-бар, 12 комнат для проведения встреч и мероприятий, а также фитнес-центр.
Цена за ночь: от 5900 рублей.
Аэропортсити Плаза расположен в 5 км от аэропорта Пулково. Отель предлагает 294 номера повышенной комфортности категорий «Стандарт», «Премиум» и «Люкс»;
Ежедневно от отеля курсирует бесплатный шаттл до аэропорта Пулково и до станции метро «Московская».
Цена за ночь: 3500–9500 рублей.
5-звёздочный отель Domina Пулково Отель также расположен недалеко от аэропорта. В 2024 году здесь открыли комплекс Spa&Wellness с 15-метровым плавательным бассейном, турецким хаммамом и традиционной сауной.
Цена за ночь: 7500–90 000 рублей.
Советы по выбору
При выборе отеля стоит учитывать:
- Цель пребывания. Для транзитных пассажиров важна близость к аэропорту и наличие трансфера. Для длительного проживания могут быть важны дополнительные услуги (спа, бассейн, ресторан).
- Бюджет. Цены варьируются в зависимости от уровня отеля и дополнительных услуг.
- Наличие питомцев. Некоторые отели разрешают проживание с домашними животными.
- Перед бронированием рекомендуется уточнять актуальные цены, наличие свободных номеров и условия проживания на сайтах отелей или через сервисы бронирования.