Стрелки для нависшего века: распахнутый взгляд за 2 минуты - идеально подходит для женщин 50+

Многие женщины с нависшими веками переживают, что красивый макияж сделать не получится. Кажется, что любые стрелки «спрячутся» под складкой, а тени будут скатываться.

На самом деле нависшее веко — это небольшая особенность, которая требует правильного подхода. Грамотно подобранная техника сможет визуально распахнуть взгляд, сообщает визажист Ирина Смикорина.

Макияж подойдет не всем

Этим способом нанесения стрелки могут воспользоваться те, у кого залом века во внешних уголках опускается ниже уголка глаза не более чем на 1–2 мм. При более выраженном нависании стоит рассмотреть другие варианты макияжа.

Необходимые инструменты для макияжа

черный карандаш для глаз;

коричневые тени;

кисти для нанесения и растушёвки.

Пошаговая инструкция

Проведите карандашом линию по росту ресниц от внутреннего уголка к внешнему. Толщина линии должна соответствовать желаемой ширине готовой стрелки.

У внешнего уголка продолжите линию так, чтобы ее кончик оказался на 1 мм ниже залома века. От этой точки проведите прямую линию к виску (около 3 мм) — она должна быть параллельна нижнему веку.

Аккуратно растушуйте карандашную линию, закрепите карандаш коричневыми тенями и еще раз тщательно растушуйте. Следите, чтобы нижняя часть стрелки оставалась четкой.

Бежевыми тенями пройдитесь по орбитальной линии, прокрасьте межресничку и ресницы. Главное - не смягчайте нижний уголок стрелки при растушевке.

Так вы сможете создать аккуратный макияж, который подчеркнет красоту ваших глаз и скроет недостатки. А регулярная практика поможет отработать технику и добиться идеальной симметрии стрелок.

