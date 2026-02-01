Стрелки для нависшего века: распахнутый взгляд за 2 минуты - идеально подходит для женщин 50+

Многие женщины с нависшими веками переживают, что красивый макияж сделать не получится. Кажется, что любые стрелки «спрячутся» под складкой, а тени будут скатываться.
На самом деле нависшее веко — это небольшая особенность, которая требует правильного подхода. Грамотно подобранная техника сможет визуально распахнуть взгляд, сообщает визажист Ирина Смикорина.
Макияж подойдет не всем
Этим способом нанесения стрелки могут воспользоваться те, у кого залом века во внешних уголках опускается ниже уголка глаза не более чем на 1–2 мм. При более выраженном нависании стоит рассмотреть другие варианты макияжа.
Необходимые инструменты для макияжа
- черный карандаш для глаз;
- коричневые тени;
- кисти для нанесения и растушёвки.
Пошаговая инструкция
Проведите карандашом линию по росту ресниц от внутреннего уголка к внешнему. Толщина линии должна соответствовать желаемой ширине готовой стрелки.
У внешнего уголка продолжите линию так, чтобы ее кончик оказался на 1 мм ниже залома века. От этой точки проведите прямую линию к виску (около 3 мм) — она должна быть параллельна нижнему веку.
Аккуратно растушуйте карандашную линию, закрепите карандаш коричневыми тенями и еще раз тщательно растушуйте. Следите, чтобы нижняя часть стрелки оставалась четкой.
Бежевыми тенями пройдитесь по орбитальной линии, прокрасьте межресничку и ресницы. Главное - не смягчайте нижний уголок стрелки при растушевке.
Так вы сможете создать аккуратный макияж, который подчеркнет красоту ваших глаз и скроет недостатки. А регулярная практика поможет отработать технику и добиться идеальной симметрии стрелок.
