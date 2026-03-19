Старый профлист – ценнее золотого слитка: делаем вечные мобильные грядки – ноу-хау огородницы со стажем

Польза старого профнастила на приусадебном участке

При демонтаже заборов из профилированного листа не стоит спешить с его утилизацией. Опытный специалист в области огородничества, Татьяна Щедрина, поделилась в своем Telegram-канале эффективным методом повторного использования этого материала.

Выяснилось, что профилированный лист является идеальным материалом для создания долговечных мобильных грядок, которые подходят для выращивания как сезонных овощных культур, так и малины. Преимуществом таких конструкций является возможность варьирования форм и размеров. Их можно изготовить любой высоты и длины, они легко демонтируются на зимний период и перемещаются на новое место. Кроме того, при монтаже профилированному листу можно придать любую форму, что особенно ценно при создании клумб.

Татьяна Щедрина отметила, что растения в таких грядках демонстрируют отличный рост и развитие, поскольку для них обеспечивается оптимальный температурный режим. Дополнительным преимуществом подобных конструкций является эффективная защита от сорных растений, которые не способны преодолеть барьер из профилированного листа.

Ранее мы рассказали, как определить, нуждаются ли томаты в поливе.