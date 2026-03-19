Старый профлист – ценнее золотого слитка: делаем вечные мобильные грядки – ноу-хау огородницы со стажем
Старый профлист – ценнее золотого слитка: делаем вечные мобильные грядки – ноу-хау огородницы со стажем

Опубликовано: 19 марта 2026 05:39
 Проверено редакцией
Польза старого профнастила на приусадебном участке

При демонтаже заборов из профилированного листа не стоит спешить с его утилизацией. Опытный специалист в области огородничества, Татьяна Щедрина, поделилась в своем Telegram-канале эффективным методом повторного использования этого материала.

Выяснилось, что профилированный лист является идеальным материалом для создания долговечных мобильных грядок, которые подходят для выращивания как сезонных овощных культур, так и малины. Преимуществом таких конструкций является возможность варьирования форм и размеров. Их можно изготовить любой высоты и длины, они легко демонтируются на зимний период и перемещаются на новое место. Кроме того, при монтаже профилированному листу можно придать любую форму, что особенно ценно при создании клумб.

Татьяна Щедрина отметила, что растения в таких грядках демонстрируют отличный рост и развитие, поскольку для них обеспечивается оптимальный температурный режим. Дополнительным преимуществом подобных конструкций является эффективная защита от сорных растений, которые не способны преодолеть барьер из профилированного листа.

Автор:
Ксения Сафрыгина
