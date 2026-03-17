Как определить, нуждаются ли томаты в поливе: агроном рассказал о «методе зубочистки» – осечек не будет

Опубликовано: 17 марта 2026 23:16
 Проверено редакцией
Как опредилить необходимость полива томатов

Иногда дачники наблюдают скручивание листьев томатов в теплице. Зачастую садоводы, не зная истинной причины, применяют различные методы, однако ситуация только усугубляется. В большинстве случаев данная проблема связана с некорректным режимом полива – дефицитом или избытком влаги. Автор блога «О Фазенде. Загородная жизнь» рассказал, как вычислить причину и помочь растениям.

Для этого рекомендуется использовать деревянную зубочистку, погрузив ее на глубину 8-10 см в зону активного полива, на расстоянии 15-20 см от стебля томата. По истечении 30 секунд ее следует извлечь и оценить состояние.

Если зубочистка мокрая, с нее стекает вода, это свидетельствует об избытке влаги. В случае, если зубочистка полностью сухая, это указывает на дефицит влаги. Процедуру следует повторить несколько раз в различных точках вокруг проблемного куста.

Данный простой метод позволит точно определить необходимость полива томатов.

Автор:
Ксения Сафрыгина
