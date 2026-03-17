5 ст. ложек на 10 л воды – перегниют даже кости и ветки: процесс компостирования ускорится в 2 раза

Компостирование является одним из самых известных методов получения высококачественного органического удобрения из отходов. На большинстве приусадебных участков обустроены компостные ямы для утилизации кухонных отходов, скошенной травы и веток.
Процесс трансформации органических остатков в плодородный грунт занимает продолжительное время. Агроном Ксения Давыдова рассказала, как ускорить этот процесс.
Ключевой задачей является постоянное увлажнение компостной массы питательными растворами. После того, как яма будет заполнена, рекомендуется обработка препаратом «Байкал ЭМ1». Для приготовления рабочего раствора необходимо растворить пять столовых ложек средства в 10 литрах воды, добавив по одной ложке сухих дрожжей и сахара.
По словам агронома, применение такого средства способно ускорить процесс созревания компоста в два раза.
Ранее мы рассказали, как избавиться от муравьёв на даче.