5 ст. ложек на 10 л воды – перегниют даже кости и ветки: процесс компостирования ускорится в 2 раза
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
15 лет - только начало: какие собаки являются долгожителями - всего 4 породы Полезное
От Новознаменки до Невы: как Петербург укрепляет защиту от паводка Город
Можно ли есть мидии из Финского залива? Вопросы о Петербурге
Правило, спасающее жизни: почему командир и второй пилот не могут есть одно и то же Полезное
Вместо свеклы - мышиные хвостики: 3 причины хиленького урожая - запишите на будущее Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

5 ст. ложек на 10 л воды – перегниют даже кости и ветки: процесс компостирования ускорится в 2 раза

Опубликовано: 17 марта 2026 05:39
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как ускорить созревание компоста

Компостирование является одним из самых известных методов получения высококачественного органического удобрения из отходов. На большинстве приусадебных участков обустроены компостные ямы для утилизации кухонных отходов, скошенной травы и веток.

Процесс трансформации органических остатков в плодородный грунт занимает продолжительное время. Агроном Ксения Давыдова рассказала, как ускорить этот процесс.

Ключевой задачей является постоянное увлажнение компостной массы питательными растворами. После того, как яма будет заполнена, рекомендуется обработка препаратом «Байкал ЭМ1». Для приготовления рабочего раствора необходимо растворить пять столовых ложек средства в 10 литрах воды, добавив по одной ложке сухих дрожжей и сахара.

По словам агронома, применение такого средства способно ускорить процесс созревания компоста в два раза.

Ранее мы рассказали, как избавиться от муравьёв на даче.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью