2 шт. в воду – и орхидея возомнила себя императрицей: стреляет яркими бутонами без остановки – мощно цветет круглый год

Простая и натуральная подкормка для мощного цветения орхидеи

У многих цветоводов есть орхидея и даже не одна. Ведь это очаровательный тропический цветок, который может ярко цвести круглый год. Но для этого орхидею важно обеспечить оптимальными условиями и питательными подкормками. Как это сделать, разъяснила опытный цветовод, автор Дзен-канала "Зеленый дворик" (18+).

Грунт для орхидеи

Чтобы цветок чувствовал себя комфортно и радовал бутонами, он должен расти в хорошем грунте, состоящем из кокосовых чипсов, которые отлично впитывают влагу, из коры, пеностекла, мха и древесного угля. Перечисленные компоненты нужно выложить слоями. При этом мох лучше разместить возле корней. Торф добавлять в грунт не стоит: иначе начнет застаиваться влага, чего орхидея не любит.

Горшок

Горшок лучше выбирать прозрачный и регулярно следить за состоянием корневой системы орхидеи. Если корни загнили, то их следует отрезать, а оставшиеся корешки замочить в растворе фитоспорина на полчаса. Он готовится из расчета 2 грамма порошка на 1 литр воды.

Подкормка

По словам эксперта, весной орхидея особенно нуждается в подкормках. Ведь зимний дефицит солнечного света истощает растения. Для приготовления питательного удобрения потребуется залить кожуру от 2 яблок 500 миллилитрами кипятка. Закрыть крышкой и настоять сутки.

Как только время истечет, яблочный настой следует процедить, добавить измельченную половину таблетки янтарной кислоты и все размешать. Перелить получившуюся подкормку в глубокий контейнер и поставить в него горшок с орхидеей на полчаса. Яблочный настой восстановит запасы питательных веществ, а янтарная кислота простимулирует цветение.

Хитрый трюк от агронома

Агроном Елена Николаева в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) поделилась секретом пышного цветения орхидеи. По словам эксперта, нужно каждый вечер создавать для фаленопсиса стресс. Для этого достаточно накрыть батарею отопления теплым одеялом, чуть открыть окно и переставить горшки с орхидеями на подоконник. Температура воздуха должна быть 17-18 градусов. Когда отопления нет, можно переставить орхидею на балкон. А утром обязательно вернуть цветок в теплое и хорошо освещенное место, под фитолампы или на восточное окно.

