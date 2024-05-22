Почему свадебный макияж стоит дороже обычного: необходимость или хитрая уловка

Многие салоны красоты, а также визажисты, работающие самостоятельно, ставят на свадебный макияж высокий ценник. При этом сам мейкап зачастую не отличается от дневного или вечернего, но вот его стоимость может оказаться в два, а то и в три раза выше. И не все клиенты знают, чем обусловлена эта разница.

Оказывается, есть как весомые причины, так и просто желание нажиться на невесте, которая хочет, чтобы в этот день все прошло идеально. Вот как отличить одно от другого.

В чем разница между свадебным и вечерним макияжем

Сперва можно предположить, что все дело в сложности и яркости макияжа. Но ведь большинство невест, как правило, обходятся весьма легким мейкапом. В нем редко присутствует яркая помада или темные тени со сложной растушевкой. Так что причина повышенного прайса точно не в технике исполнения.

Еще одно распространенное мнение — для свадебного макияжа используют более стойкую, а, значит, дорогую косметику. Но и это далеко не всегда так. Вечерний макияж тоже делают стойким. Например, та же помада должна выдержать ужин.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Почему же цена выше

Оказывается, все дело в комплексе услуг и самом подходе. Прежде всего, свадебный макияж зачастую делают дважды. В первый раз — пробный вариант, а во второй — уже в сам день свадьбы.

При этом сборы, как правило, начинаются ранним утром. Это еще одна причина, по которой мастер повышает ценник. Ведь в таком случае он выходит на работу в свои нерабочие часы.

К тому же, свадебный макияж выполняется в разы дольше: постоянно приходится делать паузы, если в это же время происходит видеосъемка и фотосессия, а еще то и дело звонят близкие с поздравлениями. При этом сама невеста может неожиданно расплакаться, так что макияж придется еще и поправлять в процессе. Все это занимает время, а, следовательно, оплачивается клиентами.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Особенно важно отметить ситуации, в которых невеста и правда находится в эмоциональном напряжении. Работа с такими клиентами требует большой стрессоустойчивости — девушка может не просто заплакать, но и вспылить или нагрубить. Чтобы ей угодить, мастер должен обладать высоким профессионализмом. А работа профи всегда будет стоить дороже, чем работа новичка.

Более того, многие мастера не ограничиваются одним лишь макияжем. Иногда они помогают невесте затянуть корсет, а также закрепить фату или любое другое праздничное украшение. Все это требует дополнительной оплаты.

Как распознать мастера-афериста

Если визажист отказывается проводить пробный макияж, не прислушивается к пожеланиям и вяло отвечает на вопросы клиента — это указывает на его непрофессионализм. Связываться с таким мастером не стоит. В лучшем случае макияж вряд ли будет стоить своих денег. В худшем — можно нехило испортить себе праздник, пишет портал The Voice Mag.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru