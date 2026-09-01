С первыми холодами покупаю 2 пачки дегтярного мыла — сосед по даче дал совет: в доме спокойно до весны

С первыми холодами покупаю 2 пачки дегтярного мыла — сосед по даче дал совет: в доме спокойно до весны Городовой ру

Как дегтярное мыло помогает в хозяйстве по осени