Солю рыбу сама уже много лет – делюсь лучшим рецептом: покупную не захочется

Как засолить рыбу в домашних условиях

Покупная слабосоленая рыба – это кот в мешке. Вместо деликатеса можно получить пересоленный или сухой кусок, потратив при этом приличную сумму. Домашний посол всегда выигрывает: рыба получается нежнее, сочнее и обходится в несколько раз дешевле. Весь секрет не в хитрых приемах, а в одном правиле – выбирайте крупную соль, пишет источник.

Почему крупная соль – залог успеха

Берите только соль крупного помола. Она действует деликатно, просаливая рыбу поверхностно и не вытягивая влагу. Мелкая соль, наоборот, слишком агрессивна – глубоко проникает в волокна, делая мякоть сухой и жесткой. Сахар в рецепте обязателен: он сглаживает соленость, придает вкусу гармонию и сохраняет упругую текстуру.

Как засолить рыбу в домашних условиях

Очистите рыбу, выпотрошите, удалите хребет и кости, но шкуру не снимайте – она сохранит целостность кусков. Промокните филе бумажным полотенцем, убрав лишнюю влагу. Смешайте соль с сахаром и обильно натрите смесью обе половинки, особенно мясистые части. Укладывайте рыбу в стеклянную или эмалированную тару шкуркой вниз – металлическая посуда испортит вкус.

Сколько ждать и как хранить

Держите рыбу в холодильнике не меньше суток – этого времени хватит для идеального вкуса. Хотите более выраженную соленость? Оставьте на 2–3 дня, но обязательно пробуйте через 24 часа. Для долгого хранения заморозьте – при разморозке рыба не потеряет ни текстуру, ни вкус. Нарезайте тонкими ломтиками и подавайте к столу.

Вывод

Домашний посол – это просто, выгодно и всегда с отличным результатом. Крупная соль, сахар и один день терпения превратят обычную рыбу в изысканное угощение. Попробуйте этот способ – и покупная рыба перестанет вас интересовать.

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