Бомбическое блюдо за 30 минут: классический рецепт рубленых куриных котлет — получится так же, как у бабушки

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2 ложки в фарш — и котлеты вкуснее, чем в ресторане: нежнее сливочного масла, просто тают во рту

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Беру 5 яблок и 1 яйцо – готовлю быстрые пирожки на сковороде: просто объедение

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Готовлю сочные и мягкие котлеты без яйца и с луком — и они тают во рту, ароматные, нежные, как у бабушки

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2 ложки в фарш — и котлеты вкуснее, чем в ресторане: нежнее сливочного масла

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Мяса не нужно: эта лапша с грибами исчезает со сковороды быстрее любых котлет

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