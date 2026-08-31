Бомбическое блюдо за 30 минут: классический рецепт рубленых куриных котлет — получится так же, как у бабушки

Многие привыкли, что котлеты делаются только из фарша. Однако на самом деле можно использовать рубленое мясо. Получается интересное и необычное блюдо. Легко приготовить рубленые котлеты из куриной грудки, для этого понадобится всего 30 минут времени.
Ингредиенты
- Куриная грудка — 400 г ;
- Яйца — 2 шт.;
- Крахмал — 2−3 ст.л.;
- Соль, специи и зелень — по вкусу;
- Растительное масло — 20 мл.
Приготовление
Необходимо взять охлажденную куриную грудку и нарезать ее на максимально мелкие кусочки. Постарайтесь нарезать так, чтобы кусочки были одного размера. После этого выложите нарезанную курицу в емкость и разбейте туда два яйца, добавьте соль, приправы и по желанию зелень.
Поставьте на огонь сковородку, влейте туда растительное масло. На разогретую сковородку выкладывайте получившийся состав для котлет столовой ложкой, как оладьи. Обжарьте каждую сторону по 3−4 минуты.
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