Не только риски кражи: почему нельзя давать позвонить незнакомцам на улице

Как реагировать на просьбу незнакомца позвонить с вашего телефона

Специалисты по кибербезопасности предупреждают: просьба незнакомца позвонить с вашего телефона может маскировать схему кражи денег или попытку получить доступ к вашим аккаунтам и личным данным. Современный смартфон хранит банковские приложения, мессенджеры, доступ в «Госуслуги», почту и личные кабинеты. Передавая разблокированное устройство, вы открываете доступ ко всей цифровой жизни.

Что успевает сделать злоумышленник за пару минут

Мошенник использует телефон для быстрых операций. Пока владелец стоит рядом, он может совершить несколько действий:

Звонок на платный номер. Набирает короткий или международный премиум-номер. Стоимость нескольких секунд разговора может достигать сотен рублей. Перевод денег с баланса. Если на счёте есть средства, они отправляются на другой номер без подтверждения. Настройка переадресации. Все звонки и SMS перенаправляются на номер мошенника. Коды подтверждения от банков и сервисов перестают приходить владельцу. Установка вредоносного ПО. За минуту скачивается приложение-шпион, которое продолжает следить за действиями владельца уже после возврата телефона. Отвлечение для кражи. Пока владелец смотрит на экран, подельник незаметно вытаскивает кошелёк, документы или другие ценности.

Как распознать мошенника

Не каждый просящий позвонить - преступник. Но есть признаки, которые должны особенно насторожить:

Эмоциональное давление. Собеседник рассказывает драматичную историю.

Торопит, перебивает, не даёт времени подумать.

Скрывает экран. Держит телефон так, чтобы владелец не видел, что он набирает.

Просит код из SMS. Это классический приём для получения доступа к аккаунту.

Просит не позвонить, а отправить сообщение или набрать определённую комбинацию.

Как помочь безопасно

Отказывать всем не обязательно. Но помогать нужно так, чтобы не подвергать себя риску. Попросите продиктовать номер и говорите по громкой связи. Для звонка не отдавайте телефон в руки незнакомцу и не показывайте, как разблокировать телефон.

Предложите незнакомцу обратиться к охране или в полицию. В торговых центрах, на вокзалах и в метро есть сотрудники, которые должны помогать людям. Настоящий нуждающийся согласится, мошенник откажется.

Вывод

Просьба «можно позвонить?» сегодня может быть началом мошеннической схемы. Смартфон — это ключ к деньгам, данным и аккаунтам. Помогать можно, но безопасно: набирать номер самостоятельно, говорить по громкой связи и не выпускать телефон из рук.

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