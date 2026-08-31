Учёные выяснили, каких людей на самом деле любят кошки, и дело не в еде

Кошки привязываются к хозяевам не меньше собак, но не ко всем

Кошки не такие отстранённые, как о них говорят. Наука подтверждает, что большинство из них крепко привязаны к хозяевам. Примерно 65% кошек чувствуют себя в безопасности рядом с человеком. Но не все люди одинаково привлекают кошек. Кто им нравится и как стать любимцем, объяснил экспертный канал Ikoshkiru - Мир кошек/

Как кошки воспринимают людей

У кошек отличная интуиция. Они считывают наше настроение по голосу, жестам и даже запаху. Громкая речь и резкие движения их пугают. Спокойный голос и плавные жесты, наоборот, успокаивают. Кошки чувствуют запах пота, который выделяется при стрессе, и если хозяин нервничает, кошка тоже может забеспокоиться. Резкие запахи (духи, бытовая химия) тоже их отталкивают.

Какой человек нравится кошке

Кошкам нужны терпеливые люди, которые уважают их право на независимость. Главное правило любящего и любимого хозяина — не навязываться.

Не удерживайте кошку. Не тащите её на руки, не гладьте против воли.

Позволяйте ей первой подходить. Лучше просто сидеть рядом и ждать. Когда кошка сама подойдёт, это будет означать, что она вам доверяет.

Будьте спокойны и предсказуемы. Кошки любят стабильность. Резкие перемены и суета их пугают.

Кошки любят женщин или мужчин?

Точного ответа нет. Исследования показывают, что кошки часто тянутся к женщинам. Но причина не в поле, а в поведении. Женщины обычно говорят с кошками мягче и нежнее. Они чаще гладят их и реже делают резкие движения. Однако это не значит, что мужчина не может стать лучшим другом для кошки. Всё зависит от конкретного человека и его манеры общения.

Что важнее: порода или воспитание?

Характер кошки формируется в детстве. Самый важный период — от двух до девяти недель. Если в это время котёнок общается с разными добрыми людьми, он вырастет дружелюбным. Если контактов мало — может стать пугливым.

Порода имеет значение, но меньше, чем принято считать. Нет научных доказательств, что какие-то породы привязываются только к одному человеку. Обычная дворовая кошка, которую любили с детства, может быть преданнее любого породистого питомца.

Как стать любимцем кошки

Секрет прост: дайте кошке право выбора. Пусть она решает, когда подойти, когда уйти. Не нарушайте её сон, не мешайте есть. Разговаривайте спокойно, двигайтесь плавно, не пугайте резкими звуками. Терпение и уважение — вот что делает человека центром вселенной для кошки. И тогда она ответит вам искренней любовью и громким мурчанием.

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