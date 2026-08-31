Городовой / Полезное / 3 таблетки в таз с водой — и белые кроссовки идеально чистые: без хлорки, зубной пасты и дорогих пятновыводителей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Уксус в помидоры больше не лью: 1 ложка другой кислоты — и маринад получается кисло-сладким и ароматным Полезное
Заселят за пару секунд, если есть 50 номеров: почему в отелях Петербурга больше не просят паспорт Новости Петербурга
Народные приметы на 2 сентября: что запрещено в день пророка Самуила Полезное
200 г в грунт – и даже бетонная почва станет мягче пуха: урожайность зашкаливает Новости Петербурга
По ведру урожая с каждого куста: этот скороспелый сорт огурцов является любимчиком садоводов со стажем — никаких пустот и 0% горечи Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

3 таблетки в таз с водой — и белые кроссовки идеально чистые: без хлорки, зубной пасты и дорогих пятновыводителей

Опубликовано: 31 августа 2026 17:37
 Проверено редакцией
3 таблетки в таз с водой — и белые кроссовки идеально чистые: без хлорки, зубной пасты и дорогих пятновыводителей
3 таблетки в таз с водой — и белые кроссовки идеально чистые: без хлорки, зубной пасты и дорогих пятновыводителей
Legion-Media
Белые кроссовки засияют чистотой с помощью таблеток для зубных протезов — раствор, замачивание и лёгкая чистка вернут обуви свежесть без химии. 

Белые кроссовки — это стильно, но за ними нужен особый уход. Достаточно один раз пройтись по мокрому асфальту или пыльной дороге, и подошва с тканевыми вставками покрывается серым налётом. Со временем появляются жёлтые разводы, которые не смываются обычной водой.

В интернете набирает популярность необычный метод очистки, который помогает освежить обувь без агрессивных отбеливателей и долгого замачивания. Секрет — в обычных таблетках для зубных протезов, которые есть в любой аптеке, пишет ИА UssurMedia.

Почему таблетки для зубных протезов работают

Таблетки для зубных протезов содержат активные вещества, которые эффективно растворяют органические загрязнения, удаляют налёт и обладают лёгким отбеливающим эффектом. Именно эти свойства делают их идеальным средством для очистки белой обуви.

В отличие от агрессивной химии, таблетки действуют мягко, не повреждая ткань и резину, при этом отлично справляются с пылью, грязью и даже жёлтыми разводами. Способ особенно хорошо работает на светлой резиновой подошве и тканевых вставках.

Как правильно чистить кроссовки таблетками

Процесс простой и занимает минимум времени:

  1. В тёплую воду растворяют 2–3 таблетки для зубных протезов.
  2. Затем помещают туда загрязнённые кроссовки на 30–60 минут.
  3. После замачивания обувь аккуратно очищают мягкой щёткой или губкой, обращая внимание на труднодоступные места, и тщательно промывают чистой водой.
  4. Сушат кроссовки естественным способом, вдали от батарей и прямых солнечных лучей.

Для достижения наилучшего результата процедуру можно повторить при сильных загрязнениях.

Личный опыт автора

Когда мои белые кроссовки пожелтели после осенних прогулок, я перепробовала всё: соду, перекись, зубную пасту. Результат был слабым. Подруга посоветовала попробовать таблетки для зубных протезов — я скептически отнеслась, но решила рискнуть. Результат превзошёл ожидания: подошва стала белой, а тканевые вставки — свежими, без следов желтизны.

Вывод

Таблетки для зубных протезов — доступное и эффективное средство для очистки белых кроссовок. Они удаляют загрязнения, осветляют подошву и возвращают обуви свежий вид без агрессивной химии. Простота использования и доступность делают этот метод отличной альтернативой дорогим специализированным средствам.

Ранее мы рассказывали, как прогнать мышей без яда.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью