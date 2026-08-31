2 капли на ватный диск — и черные вмятины в сандалиях как корова языком слизала: ровные и чистые, как только из коробки

Очищаем летнюю обувь от темных пятен - понадобится только косметическое средство

Стельки в летней обуви могут темнеть от постоянного контакта с кожей, а также пота и пыли. Если следы являются свежими, то убрать пятна получится с помощью косметического средства, которое обычно можно найти в ванной.

Откуда возникают темные следы

Летние босоножки чаще всего носят без носков, поэтому стельки постоянно соприкасаются с кожей, потом, пылью. Пятна появляются в тех местах, куда приходилась основная нагрузка стопы.

Что использовать

Убрать пятна со стелек летней обуви удастся с помощью мицеллярной воды. Важно учесть, что в косметическом средстве не должно быть красителей и масел. Понадобится несколько капель мицеллярной воды и обычный ватный диск.

Как удалить пятна

Смочите ватный диск косметическим средством, протрите темные участки стельки. Не нужно применять усилие, иначе пятна могут стать еще более заметными. Дайте обуви полностью просохнуть, после чего вы заметите результат.

Для какой обуви подходит

Лучше всего использовать лайфхак для искусственной кожи и влагостойких материалов. Не стоит экспериментировать с натуральной кожей, так как для нее обычно требуются профессиональные средства.

Когда мицеллярная вода не подойдет

Не используйте косметическое средство для замши, нубука, лакированных и окрашенных материалов, сообщает gazeta45.com.

В каких случаях чистка не поможет

Мицеллярная вода не принесет результата, если темные пятна появились уже давно. Обычно в такой ситуации верхний слой стельки стирается или продавливается, поэтому следы останутся.

Вывод

Мицеллярная вода подойдет только для удаления свежих темных следов, при этом важно использовать средство правильно. Нельзя тереть стельку, сильно смачивать ее.

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