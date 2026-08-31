Слабо решить за 25 секунд? Простая задачка из началки, на которой взрослые спотыкаются

Короткие арифметические задачи — это не просто возвращение в школьные годы, а реальный способ поддерживать мозг в тонусе. Один пример в день активизирует нейронные связи, тренирует рабочую память и учит концентрации.
Сегодня предлагаем простое выражение, которое на первый взгляд не вызывает сложностей, но именно в таких задачах чаще всего ошибаются взрослые. Попробуйте решить пример от ИА AmurMedia за 25 секунд без калькулятора.
Условие
111 — 89 + (3 × 7) = ?
Как получить правильный ответ
Чтобы не ошибиться, достаточно вспомнить базовое правило: сначала выполняются действия в скобках.
- В нашем случае это 3 × 7 = 21.
- Затем идёт вычитание: 111 — 89 = 22.
- И последний шаг — сложение: 22 + 21 = 43.
- Правильный ответ — 43.
Главная ошибка тех, кто получает другой результат, — попытка считать слева направо без учёта скобок. Даже если в выражении нет умножения или деления, скобки всё равно имеют приоритет, и их нельзя игнорировать.
Почему полезно решать такие задачи
Подобные упражнения — это не проверка знаний, а тренировка когнитивных навыков. Они развивают способность удерживать в голове несколько операций одновременно, укрепляют внимательность и учат не поддаваться импульсивным решениям.
Регулярная практика помогает быстрее обрабатывать информацию в повседневных ситуациях — от расчётов в магазине до принятия быстрых решений на работе. И для этого не нужны специальные приложения или тренажёры: достаточно ручки и листа бумаги.
Вывод
Это не просто школьное упражнение, а проверка нашей способности мыслить структурированно. Короткие тренировки помогают держать мозг в тонусе и напоминают, что правила, выученные в детстве, работают всю жизнь. Регулярная практика делает вычисления более быстрыми и точными, а внимание — более острым.
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