Городовой / Полезное / Слабо решить за 25 секунд? Простая задачка из началки, на которой взрослые спотыкаются
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пляжи пустые, а цены смешные: курорт, где белоснежный песок и древние города рядом — пока все рвутся в Таиланд Новости Петербурга
Уксус в помидоры больше не лью: 1 ложка другой кислоты — и маринад получается кисло-сладким и ароматным Полезное
Заселят за пару секунд, если есть 50 номеров: почему в отелях Петербурга больше не просят паспорт Новости Петербурга
Народные приметы на 2 сентября: что запрещено в день пророка Самуила Полезное
200 г в грунт – и даже бетонная почва станет мягче пуха: урожайность зашкаливает Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Слабо решить за 25 секунд? Простая задачка из началки, на которой взрослые спотыкаются

Опубликовано: 31 августа 2026 15:13
 Проверено редакцией
Слабо решить за 25 секунд? Простая задачка из началки, на которой взрослые спотыкаются
Слабо решить за 25 секунд? Простая задачка из началки, на которой взрослые спотыкаются
Городовой ру
Математический пример с выражением 111 — 89 + (3 × 7) проверяет знание порядка действий. Регулярное решение таких задач помогает улучшить память, концентрацию и ясность ума.

Короткие арифметические задачи — это не просто возвращение в школьные годы, а реальный способ поддерживать мозг в тонусе. Один пример в день активизирует нейронные связи, тренирует рабочую память и учит концентрации.

Сегодня предлагаем простое выражение, которое на первый взгляд не вызывает сложностей, но именно в таких задачах чаще всего ошибаются взрослые. Попробуйте решить пример от ИА AmurMedia за 25 секунд без калькулятора.

Условие

111 — 89 + (3 × 7) = ?

Как получить правильный ответ

Чтобы не ошибиться, достаточно вспомнить базовое правило: сначала выполняются действия в скобках.

  • В нашем случае это 3 × 7 = 21.
  • Затем идёт вычитание: 111 — 89 = 22.
  • И последний шаг — сложение: 22 + 21 = 43.
  • Правильный ответ — 43.

Главная ошибка тех, кто получает другой результат, — попытка считать слева направо без учёта скобок. Даже если в выражении нет умножения или деления, скобки всё равно имеют приоритет, и их нельзя игнорировать.

Почему полезно решать такие задачи

Подобные упражнения — это не проверка знаний, а тренировка когнитивных навыков. Они развивают способность удерживать в голове несколько операций одновременно, укрепляют внимательность и учат не поддаваться импульсивным решениям.

Регулярная практика помогает быстрее обрабатывать информацию в повседневных ситуациях — от расчётов в магазине до принятия быстрых решений на работе. И для этого не нужны специальные приложения или тренажёры: достаточно ручки и листа бумаги.

Вывод

Это не просто школьное упражнение, а проверка нашей способности мыслить структурированно. Короткие тренировки помогают держать мозг в тонусе и напоминают, что правила, выученные в детстве, работают всю жизнь. Регулярная практика делает вычисления более быстрыми и точными, а внимание — более острым.

Предлагаем ещё решить интересную задачу.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью