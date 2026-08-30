Головоломка дня: проверьте себя на внимательность — сможете решить пример (14х8)3-15х2(16:2)=?

Решите выражение, которое ставит в тупик даже опытных: (14 × 8) × 3 − 15 × 2 × (16 ÷ 2). Проверьте свою внимательность и вспомните порядок действий!

В эпоху смартфонов и онлайн-калькуляторов мы всё реже считаем в уме. Кажется, что гаджеты делают это быстрее и точнее. Но именно поэтому так важно иногда давать мозгу нагрузку — возвращаться к простым арифметическим задачам, которые тренируют внимание и память.

Одно выражение, на первый взгляд не вызывающее сомнений, часто становится камнем преткновения даже для тех, кто уверен в своих математических способностях. Почему так происходит? Потому что мы привыкли доверять интуиции, забывая о строгих правилах порядка действий, пишет ИА KrasnodarMedia.

Ловушка в каждой скобке

Перед вами выражение: (14 × 8) × 3 − 15 × 2 × (16 ÷ 2) = ? На первый взгляд — ничего сложного: скобки, умножение, вычитание. Но именно здесь большинство ошибается. Привычка считать слева направо или переставлять множители местами приводит к неверному результату.

В математике порядок действий жёстко регламентирован: сначала операции в скобках, затем умножение и деление (слева направо), и только потом сложение и вычитание. В этом выражении скобки задают последовательность, которую нельзя нарушать. Если начать с умножения 15 × 2 или переставить 8 и 3, ответ уйдёт в сторону.

Пошаговый разбор без ошибок

Чтобы получить верный результат, достаточно следовать алгоритму:

Вычисляем действия внутри скобок: 14 × 8 = 112; 16 ÷ 2 = 8. Выполняем все умножения слева направо: 112 × 3 = 336; 15 × 2 = 30; 30 × 8 = 240. Подставляем результаты в выражение: 336 − 240. Финальное вычитание: 336 − 240 = 96. Правильный ответ — 96.

Те, кто получает другие числа, обычно забывают про порядок умножения или пропускают один из шагов. Ошибка всегда одна — нарушение последовательности.

Почему такие задачи полезны для ума

Короткие математические разминки — это не просто возвращение в школьные годы, а реальный способ поддерживать когнитивные функции в тонусе. Они тренируют рабочую память, развивают концентрацию и учат не поддаваться импульсивным решениям. В повседневной жизни это помогает быстрее считать сдачу в магазине, планировать бюджет и принимать решения в условиях нехватки времени.

И всё это без специальных приложений и тренажёров. Достаточно пяти минут в день, чтобы заметить, как улучшилась способность сосредотачиваться и замечать детали.

Вывод

Это не просто школьное упражнение, а проверка нашей способности мыслить структурированно. Короткие тренировки помогают держать мозг в тонусе и напоминают, что правила, выученные в детстве, работают всю жизнь. Регулярная практика делает вычисления более быстрыми и точными, а внимание — более острым.

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