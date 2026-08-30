«Восточные Гавайи» вместо Турции: почему петербуржцы выбирают Хайнань

Поток российских туристов на Хайнаньвырос почти на 70%, сообщает "ДП". Сегодня буквально каждый третий иностранный гость на острове — наш соотечественник.
Почему именно Хайнань?
Секрет прост: тропический климат, шикарные пляжи и полная свобода от бумажной волокиты.
- Без визы: Для поездки на остров россиянам виза не нужна.
- Русскоязычный сервис: На курортах появляется всё больше вывесок и меню на русском языке.
- Безопасность: Китай — одна из самых спокойных стран для туристов.
- Интересный факт: Хайнань находится на той же широте, что и Гавайи. Поэтому природа и погода здесь очень похожие, а цены — значительно ниже.
Сколько стоит отдых и что с едой?
По ценам Хайнань сегодня легко конкурирует с Турцией и Египтом.
Путёвка на двоих на 9–10 ночей с перелётом обойдётся примерно в 140–160 тысяч рублей. За качественный отель 5* придётся отдать от 200–220 тысяч рублей.
Главный лайфхак: Не ищите отели с системой «всё включено». Опытные туристы берут только завтраки. Обед и ужин выгоднее и интереснее проводить в местных ресторанчиках. Обязательно попробуйте свежие морепродукты, тропические фрукты и местный хит — вэньчанскую курицу.
Как добраться?
Из Москвы и Петербурга летают прямые рейсы «Аэрофлота». Места на них разбирают быстро.
Если прямого билета не досталось, есть два отличных варианта:
- Пересадка в мегаполисах: Лететь через Пекин или Шанхай. Это шанс посмотреть столицу Китая до поездки на море.
- Рейс в Хайкоу: Это столица острова. Оттуда до пляжей Саньи можно быстро добраться на скоростном поезде (он едет со скоростью 250 км/ч!) или на автобусе.
Какой курорт выбрать?
Остров предлагает отдых на любой вкус. Главное — правильно выбрать бухту:
- Дадунхай: Самое тусовочное место. Здесь много баров, ресторанов и активной жизни.
- Санья Бэй: Отлично подходит для отдыха с детьми благодаря долгому песчаному берегу и мягкому входу в воду.
- Хайтан Бэй: Зона люксовых отелей, тишины и SPA-комплексов.
- Ваньнин: Рай для любителей гор, термальных источников и серфинга.
Чем заняться, кроме пляжа?
На Хайнане точно не будет скучно.
- Шопинг: Здесь расположен огромный центр Duty Free (в бухте Хайтан). Это идеальное место, чтобы купить брендовую одежду или электронику без наценок.
- Здоровье: Остров славится традиционной китайской медициной. Во время отпуска можно пройти недорогой и быстрый чекап организма или поправить здоровье на горячих источниках.
- Экскурсии: Посетите знаменитый парк Наньшань с гигантской статуей богини Гуаньинь или съездите в деревни местных народностей ли и мяо.
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