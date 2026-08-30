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«Восточные Гавайи» вместо Турции: почему петербуржцы выбирают Хайнань

Опубликовано: 30 августа 2026 14:07
 Проверено редакцией
«Восточные Гавайи» вместо Турции: почему петербуржцы выбирают Хайнань
«Восточные Гавайи» вместо Турции: почему петербуржцы выбирают Хайнань
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Главная звезда туризма в 2026 году — китайский тропический остров.

Поток российских туристов на Хайнаньвырос почти на 70%, сообщает "ДП". Сегодня буквально каждый третий иностранный гость на острове — наш соотечественник.

Почему именно Хайнань?

Секрет прост: тропический климат, шикарные пляжи и полная свобода от бумажной волокиты.

  • Без визы: Для поездки на остров россиянам виза не нужна.
  • Русскоязычный сервис: На курортах появляется всё больше вывесок и меню на русском языке.
  • Безопасность: Китай — одна из самых спокойных стран для туристов.
  • Интересный факт: Хайнань находится на той же широте, что и Гавайи. Поэтому природа и погода здесь очень похожие, а цены — значительно ниже.

Сколько стоит отдых и что с едой?

По ценам Хайнань сегодня легко конкурирует с Турцией и Египтом.

Путёвка на двоих на 9–10 ночей с перелётом обойдётся примерно в 140–160 тысяч рублей. За качественный отель 5* придётся отдать от 200–220 тысяч рублей.

Главный лайфхак: Не ищите отели с системой «всё включено». Опытные туристы берут только завтраки. Обед и ужин выгоднее и интереснее проводить в местных ресторанчиках. Обязательно попробуйте свежие морепродукты, тропические фрукты и местный хит — вэньчанскую курицу.

Как добраться?

Из Москвы и Петербурга летают прямые рейсы «Аэрофлота». Места на них разбирают быстро.

Если прямого билета не досталось, есть два отличных варианта:

  1. Пересадка в мегаполисах: Лететь через Пекин или Шанхай. Это шанс посмотреть столицу Китая до поездки на море.
  2. Рейс в Хайкоу: Это столица острова. Оттуда до пляжей Саньи можно быстро добраться на скоростном поезде (он едет со скоростью 250 км/ч!) или на автобусе.

Какой курорт выбрать?

Остров предлагает отдых на любой вкус. Главное — правильно выбрать бухту:

  • Дадунхай: Самое тусовочное место. Здесь много баров, ресторанов и активной жизни.
  • Санья Бэй: Отлично подходит для отдыха с детьми благодаря долгому песчаному берегу и мягкому входу в воду.
  • Хайтан Бэй: Зона люксовых отелей, тишины и SPA-комплексов.
  • Ваньнин: Рай для любителей гор, термальных источников и серфинга.

Чем заняться, кроме пляжа?

На Хайнане точно не будет скучно.

  • Шопинг: Здесь расположен огромный центр Duty Free (в бухте Хайтан). Это идеальное место, чтобы купить брендовую одежду или электронику без наценок.
  • Здоровье: Остров славится традиционной китайской медициной. Во время отпуска можно пройти недорогой и быстрый чекап организма или поправить здоровье на горячих источниках.
  • Экскурсии: Посетите знаменитый парк Наньшань с гигантской статуей богини Гуаньинь или съездите в деревни местных народностей ли и мяо.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербурге не отменят запрет для катеров во время разводки мостов.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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