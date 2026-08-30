«Восточные Гавайи» вместо Турции: почему петербуржцы выбирают Хайнань

Главная звезда туризма в 2026 году — китайский тропический остров.

Поток российских туристов на Хайнаньвырос почти на 70%, сообщает "ДП". Сегодня буквально каждый третий иностранный гость на острове — наш соотечественник.

Почему именно Хайнань?

Секрет прост: тропический климат, шикарные пляжи и полная свобода от бумажной волокиты.

Без визы: Для поездки на остров россиянам виза не нужна.

Для поездки на остров россиянам виза не нужна. Русскоязычный сервис: На курортах появляется всё больше вывесок и меню на русском языке.

На курортах появляется всё больше вывесок и меню на русском языке. Безопасность: Китай — одна из самых спокойных стран для туристов.

Китай — одна из самых спокойных стран для туристов. Интересный факт: Хайнань находится на той же широте, что и Гавайи. Поэтому природа и погода здесь очень похожие, а цены — значительно ниже.

Сколько стоит отдых и что с едой?

По ценам Хайнань сегодня легко конкурирует с Турцией и Египтом.

Путёвка на двоих на 9–10 ночей с перелётом обойдётся примерно в 140–160 тысяч рублей. За качественный отель 5* придётся отдать от 200–220 тысяч рублей.

Главный лайфхак: Не ищите отели с системой «всё включено». Опытные туристы берут только завтраки. Обед и ужин выгоднее и интереснее проводить в местных ресторанчиках. Обязательно попробуйте свежие морепродукты, тропические фрукты и местный хит — вэньчанскую курицу.

Как добраться?

Из Москвы и Петербурга летают прямые рейсы «Аэрофлота». Места на них разбирают быстро.

Если прямого билета не досталось, есть два отличных варианта:

Пересадка в мегаполисах: Лететь через Пекин или Шанхай. Это шанс посмотреть столицу Китая до поездки на море. Рейс в Хайкоу: Это столица острова. Оттуда до пляжей Саньи можно быстро добраться на скоростном поезде (он едет со скоростью 250 км/ч!) или на автобусе.

Какой курорт выбрать?

Остров предлагает отдых на любой вкус. Главное — правильно выбрать бухту:

Дадунхай: Самое тусовочное место. Здесь много баров, ресторанов и активной жизни.

Самое тусовочное место. Здесь много баров, ресторанов и активной жизни. Санья Бэй: Отлично подходит для отдыха с детьми благодаря долгому песчаному берегу и мягкому входу в воду.

Отлично подходит для отдыха с детьми благодаря долгому песчаному берегу и мягкому входу в воду. Хайтан Бэй: Зона люксовых отелей, тишины и SPA-комплексов.

Зона люксовых отелей, тишины и SPA-комплексов. Ваньнин: Рай для любителей гор, термальных источников и серфинга.

Чем заняться, кроме пляжа?

На Хайнане точно не будет скучно.

Шопинг: Здесь расположен огромный центр Duty Free (в бухте Хайтан). Это идеальное место, чтобы купить брендовую одежду или электронику без наценок.

Здесь расположен огромный центр Duty Free (в бухте Хайтан). Это идеальное место, чтобы купить брендовую одежду или электронику без наценок. Здоровье: Остров славится традиционной китайской медициной. Во время отпуска можно пройти недорогой и быстрый чекап организма или поправить здоровье на горячих источниках.

Остров славится традиционной китайской медициной. Во время отпуска можно пройти недорогой и быстрый чекап организма или поправить здоровье на горячих источниках. Экскурсии: Посетите знаменитый парк Наньшань с гигантской статуей богини Гуаньинь или съездите в деревни местных народностей ли и мяо.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербурге не отменят запрет для катеров во время разводки мостов.