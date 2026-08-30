Петербуржцам рассказали, как не подхватить инфекцию перед началом учебного года

Главное - выполнять элеметарные правила гигиены.

Конец лета и начало осени — пик поездок. Все возвращаются из отпусков, везут детей к учебе. Поезда полные, вокзалы шумные. В такой толпе очень легко подхватить вирус или простуду.

В замкнутом вагоне микробы распространяются быстро. Но паниковать не стоит. Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти напомнил, что достаточно соблюдать базовую гигиену.

На вокзале: держим дистанцию

Вокзал — место, где ежедневно проходят тысячи людей.

Чистите руки. Потрогали поручень, дверную ручку или билетный терминал — сразу используйте антисептик.

Потрогали поручень, дверную ручку или билетный терминал — сразу используйте антисептик. Не ставьте сумки на пол. С пола грязь моментально перебирается на рюкзаки, а потом — на вашу одежду и постель в поезде.

С пола грязь моментально перебирается на рюкзаки, а потом — на вашу одежду и постель в поезде. Не прислоняйтесь к стенам. Особенно если вы в футболке или шортах.

Особенно если вы в футболке или шортах. Не ешьте на весу. Хотите перекусить перед дорогой? Сначала тщательно вымойте руки с мылом. Если такой возможности нет, лучше потерпеть до вагона.

В вагоне: обустраиваем чистое место

Зашли в вагон — не спешите сразу вытягивать ноги. Сначала подготовьте свое место.

Протрите поверхности. Достаньте антибактериальную салфетку. Пройдитесь по столику, подлокотникам, полке и кнопке вызова проводника.

Достаньте антибактериальную салфетку. Пройдитесь по столику, подлокотникам, полке и кнопке вызова проводника. Переоденйтесь. Наденьте удобную домашнюю одежду. Обязательно обуйте тапочки или шлепанцы. Ходить по вагону босиком или в одних носках нельзя — это главная база для сбора чужих микробов.

Наденьте удобную домашнюю одежду. Обязательно обуйте тапочки или шлепанцы. Ходить по вагону босиком или в одних носках нельзя — это главная база для сбора чужих микробов. Берегите постель. Распаковывайте чистый комплект только вымытыми руками. А вместо общего поездного полотенца лучше использовать свое, личное.

Еда в дороге: без сюрпризов для желудка

Обед в поезде — это особый ритуал. Но столик в купе — не стерильная зона.

Не кладите еду на стол. Используйте чистую салфетку, тарелку или контейнер.

Используйте чистую салфетку, тарелку или контейнер. Забудьте про скоропортящиеся продукты. Не берите в дорогу салаты с майонезом, вареную колбасу и куру-гриль. Без холодильника они портятся за пару часов. Лучше взять орехи, сухофрукты, галеты или детские пюре в мягких упаковках.

Не берите в дорогу салаты с майонезом, вареную колбасу и куру-гриль. Без холодильника они портятся за пару часов. Лучше взять орехи, сухофрукты, галеты или детские пюре в мягких упаковках. Пейте только бутилированную воду. Не стоит использовать воду из-под крана в туалете даже для чистки зубов.

Туалет и любимый гаджет

В поездном туалете старайтесь касаться поверхностей по минимуму. Используйте бумажные салфетки, чтобы открыть кран или дверь. Вышли — сразу мылом и водой протираем руки.

И ещё один важный момент, о котором многие забывают: наш телефон. В поездке мы постоянно держим его в руках. А ведь на экране смартфона бактерий больше, чем на дверной ручке! Не забывайте протирать дисплей спиртовой салфеткой хотя бы пару раз в день.

Чек-лист: что положить в дорожную косметичку

Соберите этот набор заранее и положите на самый верх сумки:

Спиртовой антисептик для рук.

Влажные антибактериальные и обычные сухие салфетки.

Бумажные полотенца.

Небольшое личное полотенце для лица.

Зубную щетку, пасту и бутылку питьевой воды.

Пару медицинских масок (они спасут, если сосед по вагону начнет сильно кашлять).

Соблюдать эти правила совсем несложно. Они не займут много времени, зато сберегут ваше здоровье и нервы. Приятного путешествия!

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