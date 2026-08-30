Петербуржцам рассказали, как не подхватить инфекцию перед началом учебного года

Конец лета и начало осени — пик поездок. Все возвращаются из отпусков, везут детей к учебе. Поезда полные, вокзалы шумные. В такой толпе очень легко подхватить вирус или простуду.
В замкнутом вагоне микробы распространяются быстро. Но паниковать не стоит. Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти напомнил, что достаточно соблюдать базовую гигиену.
На вокзале: держим дистанцию
Вокзал — место, где ежедневно проходят тысячи людей.
- Чистите руки. Потрогали поручень, дверную ручку или билетный терминал — сразу используйте антисептик.
- Не ставьте сумки на пол. С пола грязь моментально перебирается на рюкзаки, а потом — на вашу одежду и постель в поезде.
- Не прислоняйтесь к стенам. Особенно если вы в футболке или шортах.
- Не ешьте на весу. Хотите перекусить перед дорогой? Сначала тщательно вымойте руки с мылом. Если такой возможности нет, лучше потерпеть до вагона.
В вагоне: обустраиваем чистое место
Зашли в вагон — не спешите сразу вытягивать ноги. Сначала подготовьте свое место.
- Протрите поверхности. Достаньте антибактериальную салфетку. Пройдитесь по столику, подлокотникам, полке и кнопке вызова проводника.
- Переоденйтесь. Наденьте удобную домашнюю одежду. Обязательно обуйте тапочки или шлепанцы. Ходить по вагону босиком или в одних носках нельзя — это главная база для сбора чужих микробов.
- Берегите постель. Распаковывайте чистый комплект только вымытыми руками. А вместо общего поездного полотенца лучше использовать свое, личное.
Еда в дороге: без сюрпризов для желудка
Обед в поезде — это особый ритуал. Но столик в купе — не стерильная зона.
- Не кладите еду на стол. Используйте чистую салфетку, тарелку или контейнер.
- Забудьте про скоропортящиеся продукты. Не берите в дорогу салаты с майонезом, вареную колбасу и куру-гриль. Без холодильника они портятся за пару часов. Лучше взять орехи, сухофрукты, галеты или детские пюре в мягких упаковках.
- Пейте только бутилированную воду. Не стоит использовать воду из-под крана в туалете даже для чистки зубов.
Туалет и любимый гаджет
В поездном туалете старайтесь касаться поверхностей по минимуму. Используйте бумажные салфетки, чтобы открыть кран или дверь. Вышли — сразу мылом и водой протираем руки.
И ещё один важный момент, о котором многие забывают: наш телефон. В поездке мы постоянно держим его в руках. А ведь на экране смартфона бактерий больше, чем на дверной ручке! Не забывайте протирать дисплей спиртовой салфеткой хотя бы пару раз в день.
Чек-лист: что положить в дорожную косметичку
Соберите этот набор заранее и положите на самый верх сумки:
- Спиртовой антисептик для рук.
- Влажные антибактериальные и обычные сухие салфетки.
- Бумажные полотенца.
- Небольшое личное полотенце для лица.
- Зубную щетку, пасту и бутылку питьевой воды.
- Пару медицинских масок (они спасут, если сосед по вагону начнет сильно кашлять).
Соблюдать эти правила совсем несложно. Они не займут много времени, зато сберегут ваше здоровье и нервы. Приятного путешествия!
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