Для пенсионеров старше 60 лет теперь бесплатно: новый список льгот с 1 сентября

Как пожилым не упустить положенные выгоды

Осень — подходящее время, чтобы навести порядок в финансах и вспомнить о мерах поддержки, которые государство предоставляет людям старшего возраста.

Нередко существенные суммы остаются невостребованными просто потому, что о льготах не знают или не успевают оформить документы.

Эксперт по пенсионному законодательству Иван Березовский разобрал самые значимые привилегии — расскажем о них простыми словами и подскажем, как всё грамотно оформить.

Налоги: освободиться и сэкономить

Пенсионеры вправе не платить налог на один объект каждого вида — квартиру, дом или гараж. Если в собственности два объекта одного типа, налоговая автоматически применит льготу к тому, где сумма выше, но это не всегда выгодно владельцу.

Чтобы выбрать нужный объект, а также получить вычет на «шесть соток» или региональную льготу на транспорт, требуется подать заявление в ФНС.

Без заявления система действует по умолчанию — а значит, выгода может оказаться не той, на которую рассчитывали.

Коммуналка, проезд и медицина: где ещё можно сэкономить

Существенную экономию дают субсидии на оплату ЖКУ: если траты на коммуналку превышают определённый процент дохода (чаще всего 22%, в ряде регионов — 14% или даже 10%), можно оформить компенсацию. Для одиноких неработающих пенсионеров условия нередко мягче.

В части транспорта многое зависит от региона: где-то положен бесплатный проезд, где-то — льготные билеты. Оформляют это через соцзащиту.

По медицине у пожилых граждан тоже есть реальные возможности: при наличии показаний можно получить бесплатную путёвку в санаторий, а получатели минимальной пенсии вправе рассчитывать на 50‑процентную скидку на рецептурные лекарства.

Практические советы: как оформить льготы без лишней суеты

Подайте заявление в ФНС до конца лета, чтобы с 1 сентября льгота применялась к нужному объекту.

Проверьте региональные нормы по ЖКУ: порог расходов на коммуналку может быть заметно ниже общефедерального.

Уточните в соцзащите перечень транспортных льгот в вашем городе — они могут сильно различаться.

Для санаторно‑курортного лечения начните с визита к терапевту: без медицинских показаний путёвку не дадут.

При покупке лекарств спросите про скидку 50%: она положена получателям минимальной пенсии.

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