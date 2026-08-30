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С жёлтой табличкой и ретро-автобусом: в Петербурге продадут редкие «Подорожники» за 90 рублей

Опубликовано: 30 августа 2026 12:38
 Проверено редакцией
С жёлтой табличкой и ретро-автобусом: в Петербурге продадут редкие «Подорожники» за 90 рублей
С жёлтой табличкой и ретро-автобусом: в Петербурге продадут редкие «Подорожники» за 90 рублей
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
В продажу поступают уникальные проездные «Подорожник»

Петербуржцев и гостей города ждёт отличный подарок. В конце августа в продажу поступят уникальные проездные «Подорожник». На этот раз поводы действительно громкие: 270-летие Александринского театра и 100-летие петербургского автобуса.

Театральный «Подорожник»: в честь Александринки

Первая лимитированная серия посвящена Александринскому театру. Мало кто знает, но его история началась еще в 1756 году, когда императрица Елизавета Петровна издала указ о создании первого в стране государственного театра.

  • Когда искать: с утра 30 августа (как раз в день рождения театра).
  • Тираж: 25 тысяч штук.
  • Цена: 90 рублей.

Автобусный «Подорожник»: ретро против современности

Второй выпуск приурочен к вековому юбилею регулярного автобусного движения. 1 сентября 1926 года по улицам Ленинграда пошел первый маршрут — от Александровского сада до Балтийского вокзала.

К 100-летию транспортники подготовили сразу два разных дизайна:

  1. На первой карте изображены легендарный старинный автобус и современный городской транспорт.
  2. Вторая карта стилизована под знакомую каждому петербуржцу фирменную жёлтую табличку с остановки.
  • Когда искать: с 1 сентября.
  • Тираж: по 12 500 штук каждого дизайна (всего 25 тысяч).

Где искать и как успеть купить?

Продавать памятные карты будут во всех кассах метрополитена и в киосках «Организатора перевозок».

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге пустят легендарные ретро-автобусы по первому маршруту.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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