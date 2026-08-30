С жёлтой табличкой и ретро-автобусом: в Петербурге продадут редкие «Подорожники» за 90 рублей

Петербуржцев и гостей города ждёт отличный подарок. В конце августа в продажу поступят уникальные проездные «Подорожник». На этот раз поводы действительно громкие: 270-летие Александринского театра и 100-летие петербургского автобуса.
Театральный «Подорожник»: в честь Александринки
Первая лимитированная серия посвящена Александринскому театру. Мало кто знает, но его история началась еще в 1756 году, когда императрица Елизавета Петровна издала указ о создании первого в стране государственного театра.
- Когда искать: с утра 30 августа (как раз в день рождения театра).
- Тираж: 25 тысяч штук.
- Цена: 90 рублей.
Автобусный «Подорожник»: ретро против современности
Второй выпуск приурочен к вековому юбилею регулярного автобусного движения. 1 сентября 1926 года по улицам Ленинграда пошел первый маршрут — от Александровского сада до Балтийского вокзала.
К 100-летию транспортники подготовили сразу два разных дизайна:
- На первой карте изображены легендарный старинный автобус и современный городской транспорт.
- Вторая карта стилизована под знакомую каждому петербуржцу фирменную жёлтую табличку с остановки.
- Когда искать: с 1 сентября.
- Тираж: по 12 500 штук каждого дизайна (всего 25 тысяч).
Где искать и как успеть купить?
Продавать памятные карты будут во всех кассах метрополитена и в киосках «Организатора перевозок».
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге пустят легендарные ретро-автобусы по первому маршруту.