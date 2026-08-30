25 клубней с одного куста: этот сорт картофеля удивит вкусом и урожайностью – замена привычной «Гале»

Новости по теме

Урожайность вырастет в 2 раза: при окучивании картофеля добавьте это в грунт — ведер для клубней может не хватить

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Не картофель, а чемпион по урожайности: копаем по 600 кг с 1 сотки даже на Севере – клубни вкусные, крупные, лежкие

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Не сорт, а урожайный конвейер: собираем по 15 клубней с куста даже в холода – картофель вкуснее мяса – и никакой фитофторы

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Не картофель, а рекордсмен по урожайности: до 24 клубней с куста, лежкость впечатляет - хранится до лета

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Когда ботва картофеля почернела и засохла, делаю это — и клубни здоровы: простой приём

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