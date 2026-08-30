25 клубней с одного куста: этот сорт картофеля удивит вкусом и урожайностью – замена привычной «Гале»

Сорт картофеля «Розара» демонстрирует высокую урожайность и высоко ценится среди овощеводов. Этот сорт характеризуется неприхотливостью и обеспечивает стабильный урожай в различных климатических условиях. Он успешно переносит как продолжительные засухи, так и длительные периоды повышенной влажности. Один куст формирует не менее 25 клубней.
Клубни одномерные, ровные, правильной овальной формы, с гладкой кожицей розовато-красного цвета, с малочисленными глазками. Мякоть — плотная, светло-жёлтая. Вкус картофеля мягкий, не приторный, без горечи.
Сорт отличается быстрым ростом и при этом хорошо хранится в условиях погреба до следующего урожая.
Важным моментом при выращивании «Розары» является обеспечение почвы высоким содержанием калия и магния.
Эксперты рекомендуют обязательное внесение калимагнезии в весенний период перед посадкой и в июне при окучивании. Это способствует получению высококачественного урожая картофеля.
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