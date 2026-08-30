Романтика под запретом: почему в Петербурге не отменят запрет для катеров во время разводки мостов

Небольшие суда не могут выходить в акваторию после 23:00.

Посмотреть на развод мостов с воды — главная фишка летнего Петербурга. Тысячи туристов каждый год бронируют катера, чтобы увидеть это шоу вблизи.

Российский союз туриндустрии предложил сделать правила менее строгими, но Минтранс России отказался их менять и открывать реку для малых судов по ночам., сообщили ТАСС.

В чем суть запрета?

Ограничения действуют в самое "горячее" время — с 23:00 до 05:00. В этот промежуток маломерным судам нельзя ходить по главным водным артериям города: Неве, Малой Неве и Большой Невке.

Под запрет попали почти все небольшие лодки и катера. Исключений нет даже для профессиональных гидов и лицензированных перевозчиков.

Почему чиновники непреклонны?

В Минтрансе объясняют решение жестко: главное — это безопасность.

Ночь — это время, когда по Неве идут караваны тяжелых грузовых судов и барж. Нева — часть важного Волго-Балтийского водного пути. Огромной барже очень трудно маневрировать на течении.

Если рядом крутится десяток маленьких маневренных катеров с туристами, до беды один шаг. В ведомстве заявили, что менять правила ради развлечения никто не будет.

Почему бунтует турбизнес?

Российский союз туриндустрии (РСТ) пытался оспорить этот запрет. Бизнесмены просили сделать исключение хотя бы для легальных экскурсионных катеров.

Логика туроператоров проста:

Ночные прогулки — один из самых прибыльных туристических продуктов Петербурга.

Катера приносят огромную выручку городскому бюджету.

Из-за жесткого запрета легальный бизнес несет убытки, а на реку могут выйти нелегалы-экстремалы.

Однако Минтранс остался глух к аргументам бизнеса.

Как теперь смотреть на развод мостов?

Катастрофы для туристов не произошло, но форматы отдыха изменятся. Вот какие варианты остаются:

Большие теплоходы. Запрет касается только маломерных судов. Крупные двухпалубные теплоходы продолжат ходить по Неве — они под ограничения не попадают. Реки и каналы. Прогулки по Фонтанке, Мойке и Крюкову каналу никто не отменял. Правда, сами мосты оттуда видно не так хорошо. Пешком с набережной. Старая добрая классика. Бесплатно, красивый вид, но придется толкаться в толпе на Дворцовой или Адмиралтейской набережных.

Покататься с ветерком небольшой компанией на частном катере прямо под разведенным Дворцовым мостом больше не получится. Безопасность на воде Минтранс поставил выше туристической романтики.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Союз туриндустрии предлагает компромисс, чтобы вернуть малые катера к разводным мостам.