Куда россияне ехали летом 2026: Петербург держит марку, а Краснодар рвется в топ

Краснодар стал главным открытием летнего сезона.

Специалисты сервиса OneTwoTrip подвели туристические итоги, сообщает ТАСС. Россияне снова активно ездили по стране. Главным трендом сезона стало сочетание проверенной классики и новых южных маршрутов.

Петербург: серебро, которое дороже золота

Москва снова заняла первое место по популярности. Но по атмосферности и любви туристов с Петербургом мало кто может поспорить.

На Северную столицу пришлось 15,2% всех отельных бронирований в стране. Это уверенное второе место. Да, доля города немного просела (всего на 0,6%), но Петербург летом — это отдельная история.

Сюда по-прежнему едут за романтикой. Белые ночи, разводные мосты, знаменитый праздник «Алые паруса» и прогулки по крышам привлекают миллионы гостей. При этом сегодня Петербург — это не только музей под открытым небом.

Туристы всё чаще выбирают город ради современной культуры и еды. В топе посещений — креативные пространства вроде «Севкабель Порта», «Новой Голландии» и гастрономические улицы, где можно попробовать всё: от пышек до высокой кухни.

Петербург остаётся главным местом страны для коротких перезагрузок на выходные.

Главные сюрпризы сезона

Настоящей сенсацией этого лета стал Краснодар. Всего за год город совершил мощный рывок — поднялся с 10-го на 5-е место в рейтинге. Из первой пятерки он вытеснил Нижний Новгород.

Краснодар привлекает туристов как южный мегаполис с красивейшим парком Галицкого и как удобный хаб по дороге к морю.

А вот абсолютный рекорд по росту популярности поставил Дагестан. Интерес к городу Избербаш на берегу Каспийского моря вырос почти в 4 раза! Также россияне чаще открывали для себя Валдай, Конаково и привычные курорты — Анапу и Витязево.

В то же время к небольшим транзитным и экскурсионным городкам (вроде Богучара или Елабуги) спрос просел больше чем наполовину. Туристы стали четче выбирать, куда тратить свой отпуск.

Как и за сколько мы отдыхали

Цены: Ночь в российском отеле в среднем стоила 9 500 рублей. Это чуть дороже, чем прошлым летом (было 9 040 рублей).

Ночь в российском отеле в среднем стоила 9 500 рублей. Это чуть дороже, чем прошлым летом (было 9 040 рублей). Сроки: Отдыхать стали дольше. Средняя поездка теперь длится 2,6 дня вместо 2,4.

Отдыхать стали дольше. Средняя поездка теперь длится 2,6 дня вместо 2,4. Подготовка: Поездки стали планировать заранее. Отели бронируют примерно за 23 дня до выезда. Прошли времена, когда жилье искали в самый последний момент.

Поездки стали планировать заранее. Отели бронируют примерно за 23 дня до выезда. Прошли времена, когда жилье искали в самый последний момент. Компания: Ездят чаще всего парами. Почти в каждой пятой поездке (18,3%) участвуют дети.

Ранее «Городовой» рассказывал, что зафиксирован скачок спроса на маршруте Петербург — Архангельск.