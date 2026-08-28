Петербург бьет рекорды, пока сами жители улетают на Север: аномалии бархатного сезона

Зафиксирован скачок спроса на маршруте Петербург — Архангельск.

Лето заканчивается, но сезон отпусков и не думает утихать. Жара спала, толпы туристов поредели, а погода во многих регионах все еще радует.

Эксперты сервиса «Островок» и «Аэрофлота» выяснили, где россияне планируют провести этот бархатный сезон, сообщает 78.ru.

Топ городов: проверенная классика

Больше всего поездок осени приходится на крупные города и популярные курорты. В первую десятку вошли:

Петербург и Москва

Сочи и Сириус

Калининград и Зеленоградск

Казань, Нижний Новгород, Владивосток и Кисловодск.

Петербург в этом году бьет рекорды — спрос на отели вырос на четверть. В Москву и Новосибирск поедет на 33% больше туристов, чем прошлым летом.

Многие предпочитают короткие туры на выходные. Осенью люди охотно едут в уютные исторические городки: Суздаль, Выборг, Псков, Ярославль, Великий Новгород и Сергиев Посад. В это время года там особенно красиво из-за золотой листвы.

Побег из мегаполиса: бум на природу

Далеко не все хотят гулять по асфальту. Почти каждое шестое бронирование жилья приходится на природный туризм. Люди едут за свежим воздухом на Кавказ, Алтай, Байкал и в Карелию.

Настоящий бум переживает Дальний Восток. В Приморский край стали бронировать жилье на 35% чаще, а на Камчатку — на 20%. Также в топе Северная Осетия и Иркутская область.

Почему именно осенью? На природе спадает летний зной, исчезают кусачие насекомые, а цены на экскурсии становятся ниже. Плюс это лучший сезон для прогулок по горам и осенней рыбалки.

Спрос на полеты: неожиданный лидер

Авиакомпания «Аэрофлот» тоже отмечает интерес к природе. Самый неожиданный скачок показал маршрут Петербург — Архангельск. Спрос на него вырос почти в два раза — на 92%! Туристы едут смотреть на северные реки, деревянное зодчество и осеннюю тайгу.

Среди других популярных рейсов — Москва–Иркутск (+25%) и Москва–Мурманск (+9%). В Мурманск осенние путешественники едут за первым в сезоне северным сиянием, которое можно поймать уже в сентябре.

Что по ценам?

Самая приятная новость — отдых не подорожал.

Средняя стоимость ночи в отеле или квартире по России на сентябрь и октябрь составляет 5 700 рублей. Это ровно столько же, сколько мы платили в прошлом году.

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