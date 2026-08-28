10 км кабелей по дну Невы и разводка за 5 минут: почти готова разводная система Большого Смоленского моста

Строители идут с опережением графика.

В Петербурге давно не строили новых разводных мостов. Последний раз такой объект открывали еще в 1982 году — это был Кантемировский мост. И вот на Неве появился новый мегапроект — Большой Смоленский мост.

Разводка всего за 5 минут

Сейчас на объекте кипит работа: специалисты настраивают сложную гидравлику. Почти всё оборудование уже на месте, а по дну Невы и внутри конструкций протянули 40 километров кабелей.

Мост уже опробовали в деле во время этой навигации. Пока его «крылья» поднимаются за 15 минут, а опускаются за 20. Но это временно. Когда все настройки закончат, процесс разводки и сводки будет занимать меньше пяти минут, сообщили в Смольном.

За работу механизмов отвечает механик, пульт управления которого находится прямо внутри одной из опор. Чтобы мост не «заклинило», инженеры предусмотрели три независимые системы управления: основную, резервную и аварийную.

Санкции не помеха: полностью отечественные технологии

Разводной мост — это сложнейший механизм. Но в случае с Большим Смоленским заграничные детали не потребовались. Почти все механизмы и гидравлику произвели российские предприятия, причем многие из них работают прямо в Петербурге.

«Мозги» моста — софт и информационные системы — тоже полностью отечественные.

Пробок станет меньше

Новый мост построят между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Сейчас эти артерии перегружены, и заторы там — обычное дело. Новый переезд возьмет часть машин на себя.

Что еще важно знать про сам мост:

Размеры и полосы: Длина моста — всего 494 метра. При этом на нем уместятся 6 полос для автомобилей.

Длина моста — всего 494 метра. При этом на нем уместятся 6 полос для автомобилей. Общественный транспорт и экология: По мосту пустят трамваи. Также там сделают отдельные полосы для велосипедистов и широкие тротуары для пешеходов.

В будущем это позволит пустить грузовики и транзитный поток в обход исторического центра города.

Когда открывают?

Строители работают быстрее, чем планировалось. Запустить первые машины по Большому Смоленскому мосту хотят уже в 2027 году. А полностью завершить все работы планируют в 2028 году.

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