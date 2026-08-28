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Студенческий бум на Неве: Петербург принял 35 тысяч бюджетников и стал главным центром притяжения абитуриентов

Опубликовано: 28 августа 2026 12:50
 Проверено редакцией
Студенческий бум на Неве: Петербург принял 35 тысяч бюджетников и стал главным центром притяжения абитуриентов
Студенческий бум на Неве: Петербург принял 35 тысяч бюджетников и стал главным центром притяжения абитуриентов
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Санкт-Петербург вошел в топ-3 по числу бюджетных мест в России.

Лето подходит к концу, а вместе с ним заканчивается и нервная пора для поступающих. Сотни тысяч вчерашних школьников уже нашли себя в списках зачисленных. Минобрнауки поделилось первыми результатами приемной кампании.

Где больше всего бюджетных мест

Предсказуемо, что больше всего студентов приняли крупнейшие города и развитые регионы. Тройка лидеров выглядит так:

  • Москва — абсолютный рекордсмен. Здесь на бюджет поступили больше 67,8 тысячи человек.
  • Санкт-Петербург уверенно занимает второе место — 35,7 тысячи бюджетников.
  • Татарстан замыкает тройку. В вузы республики прошли 17 тысяч абитуриентов, пишет РИА Новости.

Также в топ-10 вошли Свердловская, Ростовская, Новосибирская, Воронежская, Нижегородская и Самарская области, а еще Башкортостан. В каждый из этих регионов уехали учиться от 9 до 14 тысяч бюджетников.

Всего на бесплатную форму обучения в России уже зачислили более 450 тысяч человек.

Главные даты: сколько времени осталось

Набор студентов еще продолжается, но основные этапы уже на финише:

  • 29 августа — крайний срок зачисления на бюджет для бакалавров и специалистов.
  • 20 сентября — финальный день для тех, кто поступает в магистратуру, аспирантуру или ординатуру.

Если вы планируете учиться платно, у вас тоже есть время до 20 сентября. Каждое учебное заведение само решает, когда закрывать прием платных заявок, но выходить за эту дату вузы не имеют права.

Полные и окончательные итоги набора подведут в конце сентября.

На кого идут учиться: тренды года

Хотя окончательная статистика еще собирается, уже виден четкий тренд на специальности. Самыми популярными направлениями у поступающих остаются:

  • IT и программирование. Информационные технологии удерживают лидерство уже несколько лет.
  • Медицина. Конкурс в медицинские вузы традиционно остается одним из самых высоких.
  • Инженерия и технические науки. Государство активно выделяет бюджетные места на эти направления, и спрос на них растет.
  • Педагогика. Учительские специальности также вошли в топ по числу поданных заявлений.

Ранее «Городовой» рассказывал, как петербургские учителя зарабатывают свои 120 тысяч.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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