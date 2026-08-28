Студенческий бум на Неве: Петербург принял 35 тысяч бюджетников и стал главным центром притяжения абитуриентов

Лето подходит к концу, а вместе с ним заканчивается и нервная пора для поступающих. Сотни тысяч вчерашних школьников уже нашли себя в списках зачисленных. Минобрнауки поделилось первыми результатами приемной кампании.
Где больше всего бюджетных мест
Предсказуемо, что больше всего студентов приняли крупнейшие города и развитые регионы. Тройка лидеров выглядит так:
- Москва — абсолютный рекордсмен. Здесь на бюджет поступили больше 67,8 тысячи человек.
- Санкт-Петербург уверенно занимает второе место — 35,7 тысячи бюджетников.
- Татарстан замыкает тройку. В вузы республики прошли 17 тысяч абитуриентов, пишет РИА Новости.
Также в топ-10 вошли Свердловская, Ростовская, Новосибирская, Воронежская, Нижегородская и Самарская области, а еще Башкортостан. В каждый из этих регионов уехали учиться от 9 до 14 тысяч бюджетников.
Всего на бесплатную форму обучения в России уже зачислили более 450 тысяч человек.
Главные даты: сколько времени осталось
Набор студентов еще продолжается, но основные этапы уже на финише:
- 29 августа — крайний срок зачисления на бюджет для бакалавров и специалистов.
- 20 сентября — финальный день для тех, кто поступает в магистратуру, аспирантуру или ординатуру.
Если вы планируете учиться платно, у вас тоже есть время до 20 сентября. Каждое учебное заведение само решает, когда закрывать прием платных заявок, но выходить за эту дату вузы не имеют права.
Полные и окончательные итоги набора подведут в конце сентября.
На кого идут учиться: тренды года
Хотя окончательная статистика еще собирается, уже виден четкий тренд на специальности. Самыми популярными направлениями у поступающих остаются:
- IT и программирование. Информационные технологии удерживают лидерство уже несколько лет.
- Медицина. Конкурс в медицинские вузы традиционно остается одним из самых высоких.
- Инженерия и технические науки. Государство активно выделяет бюджетные места на эти направления, и спрос на них растет.
- Педагогика. Учительские специальности также вошли в топ по числу поданных заявлений.
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