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Слизни будут в пролете: найден бюджетный метод, меняющий «правила игры» в огороде — моллюсков как ветром сдует

Опубликовано: 28 августа 2026 11:07
 Проверено редакцией
Слизни будут в пролете: найден бюджетный метод, меняющий «правила игры» в огороде — моллюсков как ветром сдует
Слизни будут в пролете: найден бюджетный метод, меняющий «правила игры» в огороде — моллюсков как ветром сдует
Городовой ру
Как спастись от нашествия слизней

Слизни представляют серьезную угрозу для урожая. Тем не менее, существуют эффективные методы защиты растений от этих вредителей. Агроном Ксения Давыдова назвала один из них.

Медные трубы

Одним из наиболее действенных средств является медная клейкая лента (медный скотч), доступная для покупки в специализированных магазинах электротехники или на онлайн-площадках.

Ионы меди оказывают токсическое воздействие на слизней. При контакте слизи моллюска, обладающей слабокислой реакцией, с медной поверхностью происходит химическая реакция, вызывающая дискомфорт у вредителя и препятствующая его дальнейшему продвижению.

Инструкция по применению

Разместите медную ленту по периметру грядок или вокруг приствольных кругов деревьев в начале весеннего периода, до активного размножения слизней. Для максимальной эффективности ширина ленты должна составлять не менее 7 сантиметров, так как более узкие полосы могут быть спокойно преодолены вредителями. Такой метод широко применяется садоводами в европейских странах.

Ранее мы рассказали, как ускорить процесс созревания компоста.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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