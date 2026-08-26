Лью этот эликсир в компост – и уже весной получаю первоклассный чернозем: лайфхак от агронома Ксении Давыдовой

Компост представляет собой высокоэффективное органическое удобрение, которое формируется из растительных остатков и пищевых отходов. Эти компоненты аккумулируются в компостной куче и подвергаются процессу естественного разложения. Конечным продуктом является плодородный грунт, обогащенный ценными питательными элементами.
Традиционно процесс созревания компоста занимает более года, что заставляет огородников искать метод ускорения процесса за счет применения стимуляторов разложения.
Крапива – народный стимулятор
Агроном Ксения Давыдова, предложила эффективный способ получения качественного перегноя уже к следующему сезону.
В качестве стимулятора предлагается использовать двудомную крапиву. Настой на ее основе ускоряет процесс компостирования.
Приготовление средства
Для приготовления активирующего раствора необходимо заполнить емкость на одну треть измельченными листьями и стеблями крапивы, после чего долить доверху теплой водой. Средство настаивается в течение двух недель с регулярным перемешиванием.
Запуск процесса компостирования
Настой применяется для полива компостной кучи с периодичностью один раз в неделю, исходя из расчета 10 литров жидкости на один кубический метр компоста.
В результате, уже к началу следующего сезона вы получите высококачественную плодородную почву.
Ранее мы рассказали о сорте огурцов «Мурашка».