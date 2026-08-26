Осталось залить асфальт на мостах и дотянуть провода: стройка второго этапа «Славянки» выходит на финиш

Жители Шушар и Славянки отлично знают, что такое утренние пробки по дороге к метро. Скоро эта проблема останется в прошлом. В Петербурге продолжают строить новую скоростную трамвайную линию, которая свяжет южные микрорайоны со станцией «Купчино».
Чиновники и строители недавно проверили, как идут работы на втором этапе проекта, рассказали в Смольном.
Первая часть уже работает и бьет рекорды
Первый участок линии и новое депо запустили в конце декабря 2025 года. Жители сразу оценили новый маршрут.
За семь месяцев им воспользовались более 2,3 миллиона человек. В будние дни трамваи перевозят по 11 тысяч пассажиров за сутки, а по выходным — около 9 тысяч. Цифры доказали: рельсовый транспорт здесь действительно спасает ситуацию.
Второй этап: рельсы почти готовы
Сейчас строители активно работают на участке от депо в Шушарах до конечной остановки в Славянке.
Вот на какой стадии стройка прямо сейчас:
- На улицах и шоссе: на Торопецкой и Северской улицах, а также на шоссе Подбельского рельсы уложили уже на 90%. Провода для трамваев натянуты на 80%.
- На мостах: переправы через реки Кузьминку и Славянку практически готовы. На них уже готовятся укладывать специальный прочный асфальт.
- На стройке: задействовано почти 200 рабочих и 45 единиц техники.
Самый сложный объект — эстакада над железной дорогой
Главный инженероный вызов второго этапа — огромный путепровод длиной 570 метров. Он проходит прямо над путями Витебской и Детской железных дорог.
Из-за сложного рельефа мост пришлось делать с поворотами и уклонами. Сейчас на нем завершают укладывать пути, натягивают провода и приводят в порядок территорию вокруг.
Когда запустят всю линию?
Полностью запустить движение до микрорайона Славянка планируют в декабре 2026 года.
Всего в рамках этого масштабного проекта построят более 21 километра путей, 3 моста и 4 путепровода. Линию строят по концессии: правительство Петербурга делает проект совместно с инвестором, который будет обслуживать трамваи и пути ближайшие 30 лет.
Ранее «Городовой» рассказывал, спасет ли новая трамвайная линия от пробок.