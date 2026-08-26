Что нельзя есть перед сном, если хотите выспаться — разбор от специалиста

Что съесть, чтобы не ворочаться до полуночи

То, чем мы заканчиваем день, напрямую влияет на то, как мы его завершим — и насколько бодро начнём следующий. Тяжёлая еда перед сном может обернуться изжогой, частыми пробуждениями и ощущением разбитости утром.

Чего лучше избегать вечером

Плотные порции, жареное, жирное и много мяса — не лучший выбор для ужина: организму нужно много времени, чтобы с ними справиться. То же касается тяжёлых гарниров вроде картофеля.

От сладких газировок, соков и кофе лучше отказаться: сахар даёт резкий всплеск и такой же резкий спад энергии, а кофеин мешает заснуть. В тёмном шоколаде есть и кофеин, и теобромин — оба вещества бодрят.

Слишком солёная еда провоцирует жажду, из‑за чего ночью чаще хочется в туалет, а сон становится беспокойным.

Что можно съесть без вреда для сна

Лёгкие варианты ужина помогают не ложиться голодным и при этом не чувствовать тяжести. Подойдут кисломолочные продукты — ряженка, кефир, натуральный йогурт: в них есть триптофан, который участвует в выработке мелатонина.

Если нравится, можно взять творог с зеленью, яйцо или овощной салат. Иногда достаточно простого бутерброда на цельнозерновом хлебе с сыром или паштетом.

Главное — не переедать и ужинать хотя бы за пару часов до сна, отмечает автор канала "Сергей Малозёмов" (18+).

Личный опыт автора

Раньше я нередко ужинала поздно и плотно — и потом долго не могла уснуть. Потом стала делать ряженку с фруктами или лёгкий салат за пару часов до сна — разница оказалась ощутимой. Теперь стараюсь не нагружать организм вечером: так и засыпаю быстрее, и утром чувствую себя гораздо лучше.

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