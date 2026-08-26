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Про ремонт машины не подскажет, но яму во дворе зафиксирует: как искусственный интеллект заступил на дежурство в Петербурге

Опубликовано: 26 августа 2026 12:57
 Проверено редакцией
Про ремонт машины не подскажет, но яму во дворе зафиксирует: как искусственный интеллект заступил на дежурство в Петербурге
Про ремонт машины не подскажет, но яму во дворе зафиксирует: как искусственный интеллект заступил на дежурство в Петербурге
Global Look Press / Svetlana Vozmilova
В дежурную службу Комитета по благоустройству впервые запустили искусственный интеллект.

Теперь именно голосовой помощник первым принимает звонки от жителей города на Неве. С ним можно обсудить чистоту улиц, уборку мусора или состояние парков.

Робот выслушает проблему, сам поймет суть и быстро переключит вас на нужного специалиста. Раньше на такое распределение уходило много времени, а теперь всё происходит мгновенно.

Умный помощник способен обработать до 400 звонков в сутки. У него нет усталости, перерывов на обед и плохого настроения.

Ответить он сможет только на вопросы по теме благоустройства. Если спросить робота про плохое лето или ремонт машины, он не растеряется и просто переведет звонок на живого человека.

Не только дежурная служба

Помощника создали вместе с «АТС Смольного» в рамках проекта «Эффективный регион». Но прием звонков — это лишь начало.

В Петербурге нейросети уже давно вышли на улицы. Например, по городу курсируют специальные автомобили с камерами и ИИ. Они на ходу сканируют дороги, сами находят ямы, немытые остановки, мусор и граффити на фасадах, после чего сразу отправляют заявки коммунальщикам.

Внедрение таких систем идет по поручению Владимира Путина. Задача государственного масштаба — к 2030 году использовать ИИ во всех сферах. Главная цель простых городских сервисов — забрать у людей скучную рутину и ускорить решение проблем.

Умеешь работать с ИИ — получаешь больше

Искусственный интеллект меняет не только работу городских служб, но и весь рынок труда. С начала года в Петербурге открыли почти две тысячи вакансий, где от кандидатов требуют умения работать с нейросетями.

И за этот навык работодатели готовы существенно доплачивать:

  • Учителя и копирайтеры: без нейросетей получают около 70 тысяч рублей, а со знаниями ИИ — уже 90 тысяч.
  • Дизайнеры: знание искусственного интеллекта поднимает планку дохода до 93 тысяч рублей.
  • IT-специалисты: здесь навыки работы с нейросетями ценятся выше всего. Зарплаты таких профи достигают 250 тысяч рублей.

Что в итоге?

Бояться технологий не нужно. ИИ не заменит людей полностью, но сильно упростит нам жизнь. Горожане смогут быстрее решать коммунальные проблемы, а специалисты, освоившие нейросети, — зарабатывать ощутимо больше.

Ранее «Городовой» рассказывал, зачем новому поезду ВСМ «умные рога» и особые уплотнители.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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