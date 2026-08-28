Без банка и переплат: 40 квадратных метров в Ленобласти за 7,1 млн победили петербургскую ипотеку

Петербуржцы начали покупать квартиры со 100% оплатой.

Купить квартиру сразу, без ипотеки и кабалы? Еще пару лет назад это казалось роскошью. Но времена меняются. На рынке новостроек Петербурга и Ленобласти каждая восьмая квартира теперь покупается со 100% оплатой.

Кто платит сразу?

Раньше за наличные квартиры покупали в основном миллионеры или инвесторы. Сейчас всё иначе.

Средний чек сделки со 100% оплатой — около 9 миллионов рублей. За эти деньги обычно берут хорошую студию или «однушку» в спальном районе, пишет «Стройгазета» со ссылкой на компанию TrendAgent.

Самое интересное, что ипотечники берут жилье даже дороже — в среднем за 9,3 млн рублей. А в рассрочку покупают квартиры за 12,2 млн.

Откуда деньги?

Секрет прост: долгое время банки предлагали очень высокие проценты по вкладам. Люди держали накопления на депозитах, накопили приличные суммы, а теперь забирают их и вкладывают в «бетон».

Ипотека сдает позиции

Еще три года назад почти 90% квартир продавались в ипотеку. Сегодня переплачивать банку хотят далеко не все. Доля ипотечных сделок упала до 63-64%.

Зато резко выросла популярность других способов:

Рассрочка. Ее доля подскочила с 8% почти до 25%. Застройщики сами дают покупателям отсрочку платежей, пока ипотека остаётся дорогой.

Ее доля подскочила с 8% почти до 25%. Застройщики сами дают покупателям отсрочку платежей, пока ипотека остаётся дорогой. 100% оплата. Ее доля выросла с 4,5% до 12,3%. Это уже не случайные сделки, а устойчивый тренд.

Город или область: где выгода?

Если бюджет ограничен, покупатели уезжают за КАД. Разница в ценах между Петербургом и Ленобластью огромная — почти 38%.

Метраж квартир при этом одинаковый — примерно 40 квадратных метров. Но разница в чеке впечатляет:

В Петербурге за такую «однушку» попросят в среднем 11,4 млн рублей .

за такую «однушку» попросят в среднем . В Ленинградской области точно такая же квартира обойдется в 7,1 млн рублей.

На разницу в 4,3 миллиона рублей в областной квартире можно сделать шикарный ремонт и купить новую машину.

Что будет дальше?

Эксперты считают, что всё зависит от банков. Если проценты по вкладам начнут падать, люди продолжат снимать деньги и покупать жилье за наличные. Если же подешевеет ипотека — покупатели снова вернутся к кредитам.

Но главное уже произошло: покупка квартиры за счет собственных сбережений перестала быть фантастикой.

Ранее «Городовой» рассказывал, во сколько на самом деле обойдется новостройка в Петербурге семье с двумя детьми.