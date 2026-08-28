Городовой / Новости Петербурга / Без банка и переплат: 40 квадратных метров в Ленобласти за 7,1 млн победили петербургскую ипотеку
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
8 продуктов, которые я всегда беру про запас — список выручалочек на каждый день Новости Петербурга
Студенческий бум на Неве: Петербург принял 35 тысяч бюджетников и стал главным центром притяжения абитуриентов Новости Петербурга
Не манка и не хлеб: добавляю в фарш этот ингредиент — и котлеты сочные и ароматные Полезное
10 км кабелей по дну Невы и разводка за 5 минут: почти готова разводная система Большого Смоленского моста Новости Петербурга
Петербург бьет рекорды, пока сами жители улетают на Север: аномалии бархатного сезона Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Без банка и переплат: 40 квадратных метров в Ленобласти за 7,1 млн победили петербургскую ипотеку

Опубликовано: 28 августа 2026 11:21
 Проверено редакцией
Без банка и переплат: 40 квадратных метров в Ленобласти за 7,1 млн победили петербургскую ипотеку
Без банка и переплат: 40 квадратных метров в Ленобласти за 7,1 млн победили петербургскую ипотеку
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Петербуржцы начали покупать квартиры со 100% оплатой.

Купить квартиру сразу, без ипотеки и кабалы? Еще пару лет назад это казалось роскошью. Но времена меняются. На рынке новостроек Петербурга и Ленобласти каждая восьмая квартира теперь покупается со 100% оплатой.

Кто платит сразу?

Раньше за наличные квартиры покупали в основном миллионеры или инвесторы. Сейчас всё иначе.

Средний чек сделки со 100% оплатой — около 9 миллионов рублей. За эти деньги обычно берут хорошую студию или «однушку» в спальном районе, пишет «Стройгазета» со ссылкой на компанию TrendAgent.

Самое интересное, что ипотечники берут жилье даже дороже — в среднем за 9,3 млн рублей. А в рассрочку покупают квартиры за 12,2 млн.

Откуда деньги?

Секрет прост: долгое время банки предлагали очень высокие проценты по вкладам. Люди держали накопления на депозитах, накопили приличные суммы, а теперь забирают их и вкладывают в «бетон».

Ипотека сдает позиции

Еще три года назад почти 90% квартир продавались в ипотеку. Сегодня переплачивать банку хотят далеко не все. Доля ипотечных сделок упала до 63-64%.

Зато резко выросла популярность других способов:

  • Рассрочка. Ее доля подскочила с 8% почти до 25%. Застройщики сами дают покупателям отсрочку платежей, пока ипотека остаётся дорогой.
  • 100% оплата. Ее доля выросла с 4,5% до 12,3%. Это уже не случайные сделки, а устойчивый тренд.

Город или область: где выгода?

Если бюджет ограничен, покупатели уезжают за КАД. Разница в ценах между Петербургом и Ленобластью огромная — почти 38%.

Метраж квартир при этом одинаковый — примерно 40 квадратных метров. Но разница в чеке впечатляет:

  • В Петербурге за такую «однушку» попросят в среднем 11,4 млн рублей.
  • В Ленинградской области точно такая же квартира обойдется в 7,1 млн рублей.

На разницу в 4,3 миллиона рублей в областной квартире можно сделать шикарный ремонт и купить новую машину.

Что будет дальше?

Эксперты считают, что всё зависит от банков. Если проценты по вкладам начнут падать, люди продолжат снимать деньги и покупать жилье за наличные. Если же подешевеет ипотека — покупатели снова вернутся к кредитам.

Но главное уже произошло: покупка квартиры за счет собственных сбережений перестала быть фантастикой.

Ранее «Городовой» рассказывал, во сколько на самом деле обойдется новостройка в Петербурге семье с двумя детьми.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью