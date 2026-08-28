Без банка и переплат: 40 квадратных метров в Ленобласти за 7,1 млн победили петербургскую ипотеку

Купить квартиру сразу, без ипотеки и кабалы? Еще пару лет назад это казалось роскошью. Но времена меняются. На рынке новостроек Петербурга и Ленобласти каждая восьмая квартира теперь покупается со 100% оплатой.
Кто платит сразу?
Раньше за наличные квартиры покупали в основном миллионеры или инвесторы. Сейчас всё иначе.
Средний чек сделки со 100% оплатой — около 9 миллионов рублей. За эти деньги обычно берут хорошую студию или «однушку» в спальном районе, пишет «Стройгазета» со ссылкой на компанию TrendAgent.
Самое интересное, что ипотечники берут жилье даже дороже — в среднем за 9,3 млн рублей. А в рассрочку покупают квартиры за 12,2 млн.
Откуда деньги?
Секрет прост: долгое время банки предлагали очень высокие проценты по вкладам. Люди держали накопления на депозитах, накопили приличные суммы, а теперь забирают их и вкладывают в «бетон».
Ипотека сдает позиции
Еще три года назад почти 90% квартир продавались в ипотеку. Сегодня переплачивать банку хотят далеко не все. Доля ипотечных сделок упала до 63-64%.
Зато резко выросла популярность других способов:
- Рассрочка. Ее доля подскочила с 8% почти до 25%. Застройщики сами дают покупателям отсрочку платежей, пока ипотека остаётся дорогой.
- 100% оплата. Ее доля выросла с 4,5% до 12,3%. Это уже не случайные сделки, а устойчивый тренд.
Город или область: где выгода?
Если бюджет ограничен, покупатели уезжают за КАД. Разница в ценах между Петербургом и Ленобластью огромная — почти 38%.
Метраж квартир при этом одинаковый — примерно 40 квадратных метров. Но разница в чеке впечатляет:
- В Петербурге за такую «однушку» попросят в среднем 11,4 млн рублей.
- В Ленинградской области точно такая же квартира обойдется в 7,1 млн рублей.
На разницу в 4,3 миллиона рублей в областной квартире можно сделать шикарный ремонт и купить новую машину.
Что будет дальше?
Эксперты считают, что всё зависит от банков. Если проценты по вкладам начнут падать, люди продолжат снимать деньги и покупать жилье за наличные. Если же подешевеет ипотека — покупатели снова вернутся к кредитам.
Но главное уже произошло: покупка квартиры за счет собственных сбережений перестала быть фантастикой.
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