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Минимум труда, максимум урожая: голландская схема выращивания картофеля без лишних хлопот — делюсь опытом

Опубликовано: 28 августа 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Минимум труда, максимум урожая: голландская схема выращивания картофеля без лишних хлопот — делюсь опытом
фото legion-media
В чем суть голландского метода и как его можно применить у себя на участке

Традиционная посадка картофеля отнимает немало сил: проращивание, протравливание, копка лунок, окучивание. А ведь есть способ заметно упростить процесс, не теряя в урожае.

Голландская технология как раз про это: она убирает часть рутинных операций и делает выращивание комфортнее даже на тяжёлых и влажных почвах.

В чём особенность голландского метода

Главное отличие — картофель сажают не в ямки, а в гребни. Формируют длинные возвышенности высотой 25–35 см, расстояние между ними делают от 50 до 100 см, а клубни размещают внутри с шагом примерно 40 см. Такой подход избавляет от необходимости часто рыхлить и окучивать грядки.

К тому же гребни быстрее прогреваются и лучше отводят лишнюю влагу — поэтому метод особенно выручает на тяжёлых почвах и в сырых регионах. Многие голландцы готовят гребни ещё с осени: так весной можно начать посадку раньше.

Личный опыт

В прошлом сезоне попробовала сделать пару гребней вместо обычных лунок — разница в уходе сразу бросилась в глаза. Не пришлось столько раз окучивать, а картошка росла ровно и без гнили. Теперь планирую перевести на этот метод почти всю картофельную грядку — вижу, что это реально экономит силы.

Ранее «Городовой» рассказывал, как из резиновой ветоши сделать современную дорожку для дачи.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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