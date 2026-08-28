Синоптики обновили данные: летнее тепло возвращается

В Центральной России выходные порадуют теплом до +24°, на юге жара уходит до +30°, а на северо-востоке — дожди и +8°. Москве — сухо и солнечно, Перми — дождливо и прохладно.

Вторжение холодного воздуха на Русскую равнину обернулось пользой для западных регионов. Вместо дождей оно вызвало рост давления, и к ним двинулся гребень скандинавского антициклона. Вчера он разогнал облака на западе и северо-западе, сегодня расширяет зону влияния. В итоге заключительные выходные августа в центре будут сухими, а температура вернётся к климатической норме, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Две зоны ненастья: северо-восток и юг

Несмотря на улучшение погоды на западе, на Русской равнине сохраняются два очага непогоды. Первый — на северо-востоке, где дожди будут идти практически без перерыва, а в горах Полярного Урала осадки могут переходить в снег. Второй — на юге, где черноморская депрессия продолжает формировать мощные кучево-дождевые облака, несущие грозы.

Эти два фронта создают разновекторную картину температур: если на юге жара продолжает спадать, и в воскресенье столбики термометров не поднимутся выше +30, то на западе, наоборот, с улучшением погоды усиливается потепление, и воздух прогревается до +20...+25. При этом восток и северо-восток региона продолжают погружаться в осень — плотная облачность ограничивает дневной прогрев до +8...+13.

Москва и Пермь: тепло против холода

В Москве выходные будут по-настоящему летними: сухо, днём около +20, а к воскресенью и вторнику возможны лишь локальные дожди, которые не помешают прогреву до +24.

Совсем иная погода ждёт Пермский край: там до понедельника не выше +12, а завтра — всего +9. Дожди и холод задержатся до начала недели, и лишь с понедельника температура начнёт подниматься. 1 сентября в Перми ожидается +16 — ниже нормы, но уже теплее, чем в эти выходные.

Вывод

Выходные на Русской равнине будут отмечены яркими погодными контрастами: от летнего тепла в центре и на западе до осенней прохлады с дождями на северо-востоке и ливнями с грозами на юге. Москвичам стоит наслаждаться последними по-настоящему тёплыми днями, а жителям Перми и северо-восточных регионов — готовиться к ранней осени. Потепление начнётся только в начале новой недели, но оно будет медленным и неуверенным.

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