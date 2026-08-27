Синоптики обновили данные: вместо бабьего лета — погодные качели

Осень-2026 не порадует классическим бабьим летом: вместо него — короткие волны тепла и резкие похолодания. На юге — долгий бархатный сезон до октября, на Северо-Западе — дожди и пасмурность.

Привычный сценарий бархатного сезона этой осенью будет переписан. Синоптики прогнозируют не затяжное тепло, а серию коротких волн потепления, которые будут сменяться периодами холодных дождей и шквалистого ветра. Климатическая нестабильность затронет большинство регионов страны, и классическое бабье лето, скорее всего, не состоится, пишет news.rambler.ru.

Центральная Россия и Москва: короткие вспышки тепла

После похолодания в сентябре в Центральной России ожидаются до трёх кратковременных волн тепла во второй и третьей декадах месяца. Днём воздух прогреется до +22C, местами до +24C, но ночи станут по-осеннему холодными, с заморозками в низинах. Такие перепады создадут дискомфорт для метеочувствительных людей и потребуют внимательного подхода к планированию дел.

Юг России: долгий бархатный сезон

Главный сюрприз осени — аномальное тепло на юге. В Краснодарском крае, Крыму, Ростовской и Астраханской областях столбики термометров не опустятся ниже +22...+28 вплоть до октября. Это значит, что бархатный сезон на Черноморье затянется дольше обычного, и лето не спешит прощаться.

Урал и Поволжье: тепло без устойчивости

В этих регионах тепло вернётся лишь в середине сентября, но будет обманчивым: днём ещё +20...+23, а ночью температура резко падает, вдобавок ветер усиливается до порывов. Такие качели — серьёзный вызов для дачников, которые рассчитывают спокойно убрать урожай.

Северо-Запад: без золотой осени

Атлантические циклоны могут лишить Северо-Запад привычной золотой осени. Сентябрь обещает быть непривычно сырым и хмурым — ни тебе прогулок в парке, ни дачных хлопот в удовольствие.

Сибирь и Дальний Восток: рекордно короткое тепло

Сибири достанется лишь два дня летнего тепла — а потом нагрянет арктический холод. На Дальнем Востоке сухая осенняя погода задержится до середины октября: виной тому тихоокеанские муссоны, которые сдвигают привычные сроки.

Вывод

Осень-2026 будет непредсказуемой: вместо продолжительного бабьего лета — рваные волны тепла с резкими похолоданиями. Юг страны станет самым комфортным регионом, а Северо-Запад и Сибирь могут остаться без осеннего тепла. Планируя поездки и работы, стоит ориентироваться на краткосрочные прогнозы и быть готовыми к быстрой смене погоды.

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