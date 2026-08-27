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Гражданам напомнили о налоговых льготах: за что пенсионерам можно не платить

Опубликовано: 27 августа 2026 09:01
 Проверено редакцией
Гражданам напомнили о налоговых льготах: за что пенсионерам можно не платить
Гражданам напомнили о налоговых льготах: за что пенсионерам можно не платить
Городовой ру
Россияне старше 60 лет могут не платить налог на дом и гараж

Пенсионерам напомнили о важных льготах. Представители этой категории имеют право на несколько налоговых льгот, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве России Игоря Балынина.

Освобождение от налога на имущество

Пенсионеры могут не платить налог на один объект недвижимости каждого типа: один жилой дом, один гараж и одно машино-место. Если у вас несколько квартир или домов, выбрать льготный объект можно самостоятельно.

Вычет по земельному налогу

При расчёте земельного налога из кадастровой стоимости участка вычитается площадь 600 квадратных метров (6 соток). Льгота действует только на один участок по вашему выбору. Если участок меньше или равен 6 соткам, налоговая база становится нулевой, и платить налог не нужно.

Краткий список льгот для пенсионеров

  • Не платить налог на имущество (дом, гараж, машино-место — по одному каждого типа).
  • Уменьшить земельный налог на кадастровую стоимость 6 соток.
  • При участке до 6 соток налог обнуляется полностью.

Личный опыт Артёма Петрова

Родители Артёма Петрова, оба пенсионеры, знают об этих льготах. Они подали заявления в налоговую, выбрав для освобождения от уплаты налогов квартиру. Кроме того, их земельный участок составляет ровно 6 соток, и после применения вычета налог обнулился. Это приятный бонус, который не стоит упускать, считают пенсионеры.

Вывод

Пенсионеры могут существенно сэкономить на налогах, если правильно воспользуются этими послаблениями. Главное — вовремя подать заявление в налоговую и выбрать объекты, на которые будете применять льготу. Уточните детали в своей инспекции или на сайте ФНС.

Автор:
Артем Петров
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