Налоговый вычет по ипотеке: если брали до 2014-го, то вам вернут вдвое больше — вот как это оформить без бумажной волокиты

Речь идет об имущественном вычете, который распространяется не только на стоимость самой недвижимости, но и на проценты, уплаченные по кредиту.