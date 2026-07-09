Что изменится для владельцев колодцев
Долг сосредоточен в самых крупных регионах страны.
Кто теперь может не платить транспортный налог
Речь идет об имущественном вычете, который распространяется не только на стоимость самой недвижимости, но и на проценты, уплаченные по кредиту.
Минфин предложил новую инициативу, касающуюся финансовой политики.
Когда регистрация становится платной обузой для россиян.
Власти озвучили намерение снизить налоговую нагрузку в будущем.
Эксперты отмечают, что увеличение объёма задолженности связано с совершенствованием методов налогового администрирования.
Уплата налога засчитывается только после полного погашения как основной суммы, так и начисленных пеней.
Как налоговая служба меняет правила игры для россиян.
Спрос на услуги останется, но как он будет оплачиваться?
Юридические ловушки для «свободных» профессионалов.
Самозанятых обвиняют в том, что они создают серьезную нагрузку на бюджет.
Зарубежные маркетплейсы уже не будут выгодными.
Эти меры, направленные на сбалансирование бюджета и укрепление обороны, могут вступить в силу с 1 января 2026 года.
Смольный считает несправедливым, что компании работают в Северной столице, а налоги отчисляют в другой город.
«Налог на холостяков», который существовал в СССР, много лет работал в нашей стране, а сегодня о нем вновь заговорили.
Результаты диспансеризации укажут на человека, который ведет здоровый образ жизни.
Эксперт считает, что некоторые категории граждан должны пополнять бюджет, чтобы восстановить социальную справедливость.
Процедура очень простая и не займет много времени.