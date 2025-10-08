Таможня дает добро… на налог: что ждет петербуржцев на зарубежных маркетплейсах

Власти России рассматривают введение налога на добавленную стоимость (НДС) для покупок, совершаемых россиянами на зарубежных маркетплейсах.
Законопроект с соответствующими поправками уже вынесен на общественное обсуждение, разделяя покупки на две категории: до и после превышения беспошлинного порога.
Однако эта инициатива вызывает бурные обсуждения и справедливые вопросы о судьбе уже имеющихся доходов.
«Копеечные товары» под присмотром налоговых агентов
Как пишет РБК, для товаров, стоимость которых не превышает беспошлинный предел (в настоящее время 200 евро), уплачивать НДС в российский бюджет будут налоговые агенты.
К ним относятся сами зарубежные маркетплейсы, реализующие товары, а также российские посредники, работающие с иностранными поставщиками.
«Заказал кое-что по мелочи», — с такой фразы может начаться история уплаты налога.
Моментом определения налоговой базы станет последний день квартала, в котором была подана декларация на товары электронной торговли или поступила оплата.
В случае возврата товара, сумма уплаченного налога может быть использована для его уменьшения.
Крупные покупки: Прямой удар по кошельку
Если стоимость товара превышает установленный беспошлинный порог, уплачивать налог физическим лицам придется самостоятельно, подобно таможенным пошлинам.
Налоговой базой будет сумма стоимости товара, таможенной пошлины и акциза (если применимо). Это означает, что крупные покупки станут ощутимо дороже.
Поэтапное введение: От 5% до 20%
Предполагается, что налоговые ставки будут вводиться поэтапно, начиная с минимальных значений.
Планируется, что в 2027 году НДС составит 5%, в 2028 — 10%, в 2029 — 15%, а с 2030 года — 20%.
Учитывая, что общий НДС в России планируется поднять до 22%, вероятно, и эта ставка будет скорректирована до общеустановленного уровня.
«Нефтедоллары иссякли?» Реакция петербуржцев
Инициатива вызвала резкую реакцию среди жителей Петербурга, которые выразили свое недовольство и скепсис.
«Налоги и сборы, сборы и налоги. А не подскажете, куда делись “почти бесплатные” нефтедоллары за последние 25 лет», — вопрошают петербуржцы, указывая на кажущуюся несправедливость.
Другие предлагают радикальные решения:
«А я предлагаю всю зарплату сразу отдавать государству! И нет проблем!».
Есть и те, кто предсказывает дальнейшее подорожание:
«Реально будет не 20%, а 40, а то и больше. Потому что у перекупов значительно уменьшатся оборотные средства и им придется официально светить свои доходы и платить остальные налоги».
На этом фоне звучат и более пессимистичные прогнозы:
«Вы думали вам зарплату подняли? Ахах, какие смешные».