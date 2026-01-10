Городовой / Город / Снегопад проверяет на прочность всех: прокуратура Петербурга взяла под прицел коммунальщиков
Снегопад проверяет на прочность всех: прокуратура Петербурга взяла под прицел коммунальщиков

Опубликовано: 10 января 2026 22:53
 Проверено редакцией
Городовой ру

Пока коммунальные службы справляются со своей задачей.

Прокуратура Санкт-Петербурга следит за процессом очистки улиц от снега. По указанию Виктора Мельника ведомство контролирует действия и итоги работы коммунальных служб в зимний период.

Проверяется выполнение обязательных стандартов по оперативности и качеству уборки снега на дорогах и внутридворовых пространствах, а также по ликвидации ледовых наростов на крышах зданий города, отметили в прокуратуре.

За последние сутки на Северную столицу вновь обрушился снегопад, из-за чего коммунальщики переведены на усиленный режим труда.

Автор:
Юлия Аликова
Город
