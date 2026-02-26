Никогда не ставьте так забор на участке: хлопот с соседом не оберетесь – гайд по правилам установки

Разногласия относительно ограждений нередко приводят к конфликтным ситуациям между соседями, которые порой могут перерасти в открытое противостояние.
Автор канала «SPV PROJECT (Делай сам)» поделился примером из практики своего знакомого и обосновал целесообразность установки ограждения лицевой стороной к соседнему участку.
Что говорит закон
Действующее законодательство Российской Федерации ограничивает возведение сплошных ограждений между соседними земельными участками. Тем не менее, такая установка возможна при наличии письменного соглашения с соседями, оформленного до начала монтажных работ.
Рекомендации по установке забора
Даже при наличии достигнутых договоренностей, рекомендуется устанавливать столбы и поперечные элементы (лаги) таким образом, чтобы они были ориентированы в сторону вашего участка. Обшивка ограждения должна быть выполнена со стороны соседнего участка.
«По общепринятой практике, владельцем ограждения считается тот, на чьем участке расположена инженерная конструкция», — отмечает автор.
Кроме того, необходимо учитывать аспекты безопасности. Если столбы ограждения расположены наружу, то поперечные элементы могут быть использованы как ступени для проникновения на ваш участок.
На инженерных конструкциях ограждения имеется возможность удобного крепления прожекторов, элементов живой изгороди и прочего. Ограждение легко поддается корректировке в случае изменения его положения.
История из жизни
Автор рассказал о конфликтной ситуации, возникшей между его знакомым и соседом по причине расположения ограждения. В определенный момент сосед демонтировал часть листов, аргументируя свои действия тем, что вся конструкция ограждения находится на его территории, и, согласно строительным нормам, он является ее владельцем.
Данная ситуация была урегулирована мирным путем, однако существовала вероятность иного развития событий.
