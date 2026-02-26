Какова площадь Ленинградской области?

Площадь Ленинградской области составляет 83 908 км². Это 0,49% площади России, по этому показателю регион занимает 39-е место в стране. С запада на восток область протянулась на 500 км, а наибольшая протяжённость с севера на юг — 320 км.
Интересные факты о Ленинградской области
Граничит с пятью субъектами РФ и двумя государствами. На севере — с Республикой Карелия, на востоке — с Вологодской областью, на юго-востоке — с Новгородской, на юге — с Псковской областью. Также регион граничит с Санкт-Петербургом (полуанклавом) и с Европейским союзом: на западе — с Эстонией, на северо-западе — с Финляндией.
С запада территория области омывается водами Финского залива.
Здесь расположено крупнейшее пресноводное озеро Европы — Ладожское. Его площадь — около 17,8 тыс. км². Длина с юга на север — 219 км, ширина — 125 км, средняя глубина — около 50 м, а максимальная (в северной части) — 230 м. В озеро впадает около 40 рек, включая Волхов, Свирь и Вуоксу.
В области насчитывается около 1800 озёр. Среди них — Липовское, единственное в регионе солёное озеро, которое иногда называют «маленьким морем». Вода в нём считается целебной, а ещё здесь водится морская рыба — минога, ёрш, корюшка, камбала.
Здесь находится самая высокая точка области — гора Гапсельга. Она расположена на Вепсовской возвышенности и достигает 291 м над уровнем моря.
В регионе есть уникальные природные объекты. Например, Балтийско-Ладожский уступ (глинт) — высокий (до 40–60 м) обрыв, протянувшийся более чем на 200 км с запада на восток области. Он является берегом древнего моря.
Ленинградская область богата полезными ископаемыми. Здесь добывают бокситы, горючие сланцы, фосфориты, минерально-строительные материалы, торф.
В регионе расположено несколько природных заповедников и заказников. Например, Линдуловская роща — природный заказник в Выборгском районе, где растут лиственницы, посаженные по указу Петра Великого начиная с XVIII века. Многие деревья старше 100 лет, а некоторым — более 300 лет.
В Ленинградской области есть водопады. Например, Саблинский водопад на притоке реки Тосны — один из самых известных. Его высота — более 3,5 м, а возраст — более 5 тыс. лет.
Ленинградская область сочетает в себе богатое историческое наследие, разнообразную природу и стратегическое географическое положение, что делает её уникальным регионом России.