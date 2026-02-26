Какова площадь Ленинградской области?

Ленинградская область занимает площадь почти 84 тыс. км².

Площадь Ленинградской области составляет 83 908 км². Это 0,49% площади России, по этому показателю регион занимает 39-е место в стране. С запада на восток область протянулась на 500 км, а наибольшая протяжённость с севера на юг — 320 км.

Интересные факты о Ленинградской области

Граничит с пятью субъектами РФ и двумя государствами. На севере — с Республикой Карелия, на востоке — с Вологодской областью, на юго-востоке — с Новгородской, на юге — с Псковской областью. Также регион граничит с Санкт-Петербургом (полуанклавом) и с Европейским союзом: на западе — с Эстонией, на северо-западе — с Финляндией.

С запада территория области омывается водами Финского залива.

Здесь расположено крупнейшее пресноводное озеро Европы — Ладожское. Его площадь — около 17,8 тыс. км². Длина с юга на север — 219 км, ширина — 125 км, средняя глубина — около 50 м, а максимальная (в северной части) — 230 м. В озеро впадает около 40 рек, включая Волхов, Свирь и Вуоксу.

В области насчитывается около 1800 озёр. Среди них — Липовское, единственное в регионе солёное озеро, которое иногда называют «маленьким морем». Вода в нём считается целебной, а ещё здесь водится морская рыба — минога, ёрш, корюшка, камбала.

Здесь находится самая высокая точка области — гора Гапсельга. Она расположена на Вепсовской возвышенности и достигает 291 м над уровнем моря.

В регионе есть уникальные природные объекты. Например, Балтийско-Ладожский уступ (глинт) — высокий (до 40–60 м) обрыв, протянувшийся более чем на 200 км с запада на восток области. Он является берегом древнего моря.

Ленинградская область богата полезными ископаемыми. Здесь добывают бокситы, горючие сланцы, фосфориты, минерально-строительные материалы, торф.

В регионе расположено несколько природных заповедников и заказников. Например, Линдуловская роща — природный заказник в Выборгском районе, где растут лиственницы, посаженные по указу Петра Великого начиная с XVIII века. Многие деревья старше 100 лет, а некоторым — более 300 лет.

В Ленинградской области есть водопады. Например, Саблинский водопад на притоке реки Тосны — один из самых известных. Его высота — более 3,5 м, а возраст — более 5 тыс. лет.

Ленинградская область сочетает в себе богатое историческое наследие, разнообразную природу и стратегическое географическое положение, что делает её уникальным регионом России.

