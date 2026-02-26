Входит ли Кронштадт в состав Санкт-Петербурга?

Хотя Кронштадт имеет богатую самостоятельную историю, сегодня он является неотъемлемой частью Санкт-Петербурга.

Кронштадт — не отдельный город, а часть Санкт-Петербурга. Он входит в состав Санкт-Петербурга как внутригородское муниципальное образование и образует Кронштадтский район. Расположен на острове Котлин в Финском заливе, примерно в 48 км от центра Санкт-Петербурга. С материком соединён сухопутной дорогой через дамбу.

Исторический контекст

Кронштадт был основан 18 мая 1704 года по указу Петра I. Первоначально это была крепость Кроншлот, которая позже, в 1723 году, была заложена как город-крепость Кронштадт. Миссия города заключалась в защите Санкт-Петербурга с моря — он стал главной военно-морской базой русского флота на Балтике.

В разные исторические периоды Кронштадт имел разный административный статус. Например, в 1927 году его отнесли к категории городов областного подчинения Ленинградской области, а в 1931 году передали в подчинение Ленинграду. В декабре 1996 года Кронштадт включили в черту Санкт-Петербурга, и с 1997 года он стал муниципальным (с 2021 года — внутригородским муниципальным) образованием города.

Особенности статуса

Сегодня Кронштадт — единственный населённый пункт (город) Кронштадтского района Санкт-Петербурга. У него есть своя администрация, инфраструктура и достопримечательности, но он остаётся частью города федерального значения.

Интересные факты о Кронштадте

Всемирное наследие ЮНЕСКО. Исторический центр Кронштадта вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 году как часть объекта «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников».

Город воинской славы. В 2009 году Кронштадту было присвоено это почётное звание за мужество и героизм, проявленные в период ленинградской блокады.

Колыбель ледоколов и водолазов. В 1864 году в Кронштадте появился первый в мире настоящий ледокол современного типа — корабль «Пайлот». А в 1882 году по указу Александра III здесь была основана водолазная школа — первое в мире учреждение для подготовки специалистов, способных работать под водой.

Нулевой уровень моря. В Кронштадте установлен футшток, от которого отсчитывается нулевой уровень Балтийского моря и абсолютных высот всей страны. Юрий Гагарин, увидев этот мерный пост, воскликнул: «Теперь я знаю, где находится Пуп Земли!».

Чугунная мостовая. В Кронштадте сохранилась единственная в мире кольцевая чугунная мостовая на Якорной площади с узорчатым рисунком в виде якоря.

Форты. Вокруг острова Котлин расположены форты — уникальные гидротехнические и оборонительные сооружения. Некоторые из них сохранились до наших дней. В 2026 году планируется завершить развитие музейно-исторического парка «Остров фортов», который рассказывает об истории военно-морского флота России.

