Какие станции Петербургского метро находятся рядом с Летним садом?

Летний сад в Санкт-Петербурге — один из старейших парков города, заложенный по указу Петра I в начале XVIII века. Он расположен в центре города, рядом с Михайловским замком, Марсовым полем и храмом Спаса на Крови. Чтобы добраться до него, можно воспользоваться метро — ближайшие станции: «Невский проспект», «Гостиный двор» и «Чернышевская».
Как добраться от метро
От станции «Невский проспект» или «Гостиный двор»:
- Выйдите на выход к Садовой улице.
- Пройдите по подземному переходу на противоположную сторону Невского проспекта и Садовой улицы.
- Идите пешком примерно 20–25 минут в сторону набережной Невы. Вход в сад находится недалеко от Троицкого моста.
От станции «Чернышевская»:
- Можно дойти до Летнего сада пешком (примерно 20–25 минут).
- Либо сесть на маршрутное такси №76 на проспекте Чернышевского и доехать до остановки «Суворовская площадь», откуда до сада останется немного пройти.
- Также до Летнего сада можно добраться на автобусе (№46, 49, К-76, К-212) или трамвае (№3), выйдя на остановке «Суворовская площадь».
С 2002 года Летний сад входит в музейный комплекс Государственного Русского музея. Сад работает с 10:00 до 18:00, выходной день — вторник.