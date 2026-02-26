Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие станции Петербургского метро находятся рядом с Летним садом?
Какие станции Петербургского метро находятся рядом с Летним садом?

Опубликовано: 26 февраля 2026 16:10
 Проверено редакцией
Какие станции Петербургского метро находятся рядом с Летним садом?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Ближайшие к Летнему саду станции метро — «Невский проспект», «Гостиный двор» и «Чернышевская». 

Летний сад в Санкт-Петербурге — один из старейших парков города, заложенный по указу Петра I в начале XVIII века. Он расположен в центре города, рядом с Михайловским замком, Марсовым полем и храмом Спаса на Крови. Чтобы добраться до него, можно воспользоваться метро — ближайшие станции: «Невский проспект», «Гостиный двор» и «Чернышевская».

Как добраться от метро

От станции «Невский проспект» или «Гостиный двор»:

  • Выйдите на выход к Садовой улице.
  • Пройдите по подземному переходу на противоположную сторону Невского проспекта и Садовой улицы.
  • Идите пешком примерно 20–25 минут в сторону набережной Невы. Вход в сад находится недалеко от Троицкого моста.

От станции «Чернышевская»:

  • Можно дойти до Летнего сада пешком (примерно 20–25 минут).
  • Либо сесть на маршрутное такси №76 на проспекте Чернышевского и доехать до остановки «Суворовская площадь», откуда до сада останется немного пройти.
  • Также до Летнего сада можно добраться на автобусе (№46, 49, К-76, К-212) или трамвае (№3), выйдя на остановке «Суворовская площадь».

С 2002 года Летний сад входит в музейный комплекс Государственного Русского музея. Сад работает с 10:00 до 18:00, выходной день — вторник.

