Город России, основанный в 1095 году: историческое наследие тут на каждом шагу - что посмотреть и привезти

Город России, основанный в 1095 году

Старинный город России с уникальными достопримечательностями

Для посещения старинных городов не нужно выезжать за границу. Древние достопримечательности получится найти на территории России. Наша страна имеет богатую историю, с которой стоит ознакомиться каждому туристу. Советуем вам посетить Рязань – город, который был основан в 1095 году.

Рязань находится всего в 200 км от Москвы, поэтому добраться до нее не составит никакого труда. В городе есть множество исторических строений, которые позволяют окунуться в старинную атмосферу.

Рязанский кремль

Между реками Лыбедь и Трубеж можно увидеть кремль, на территории которого находятся действующие церкви и прочие старинные здания. Главной достопримечательностью здесь является Дворец князя Олега. Самым заметным сооружением считается Соборная колокольня.

Памятник Есенину

Великий поэт был рожден на рязанской земле, поэтому здесь можно увидеть несколько достопримечательностей, посвященных писателю. Памятник появился в 1975 году. Также на территории города расположен музей, связанный с творчеством поэта.

Успенский собор

«Один из главных символов Рязани. История его начинается в XII веке. Высота величественного храма вместе с куполами достигает 72 метров. Снаружи стены собора декорированы белокаменной «резьбой с кружевами»», - сообщает «КП».

Христорождественский собор

Был основан в XV веке, за долгую историю несколько раз реставрировался и перестраивался. В советское время здесь располагался архив. Сейчас собор является действующим.

Набережная

Пешеходная зона набережной составляет всего 400 метров по протяженности, но она является очень уютной. Здесь можно насладиться красивыми пейзажами, правым притоком Оки. В летнее время тут предлагаются прогулки на катерах и теплоходах.

Летний клуб дворянского собрания

«Самое колоритное здание в Рязани. Оно напоминает сказочный терем с деревянными наличниками, богато украшенный резьбой. Было построено в 1905 году по проекту архитектора Ивана Цеханского. Когда-то здесь собирались представители местной знати», - рассказывает источник.

Что привезти из Рязани

Отличными сувенирами станут местные пряники, наборы леденцов, михайловское кружево, шоколад со стихами Есенина, цукаты. Также здесь очень ценится вышивка.

Что попробовать

Местная кухня тут очень вкусная. Советуем отдавать предпочтение курнику, грибной калье, двойной ухе по-рязански, калиннику, каравайцам.

