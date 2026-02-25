Древнейший российский город, который основан в 862 году: имеет богатое историческое наследие - что посетить и попробовать

Старинный город, в котором полностью сохранилась атмосфера Древней Руси

Старинные города России ценятся особенно, так как в них сохраняются важные достопримечательности и дух эпохи Древней Руси. Каждому туристу следует посетить Белозерск – город в Вологодской области.

legion-media

Белозерск смело можно назвать одним из древнейших, так как первое упоминание о нем произошло в 862 году. Город находится рядом с озером Белое, из-за чего он и получил свое название. Здесь красивая архитектура, тихая атмосфера, что точно понравится тем людям, которые прибыли из шумных мегаполисов.

Церковь Всемилостивого Спаса

legion-media

Храм был построен в 1716 году, его стиль – нарышкинское барокко. В 1753 году здесь произошел серьезный пожар, в результате чего были утрачены уникальные настенные росписи. Позже церковь была отреставрирована.

Остатки Белозерского кремля

Кремль возводился в XV веке. В качестве укрепления использовался 30-метровый вал, на котором были построены деревянные стены. К сожалению, стены и башни не дожили до наших времен, так как были разрушены. От кремля остался лишь вал. Но даже он поражает своим масштабом, сообщает Tur-Ray.Ru

Белое озеро

legion-media

Озеро получило свое название из-за мелкой белой глины, которая покрывает дно. Оно было освоено еще в IX веке, сейчас здесь проложено большое количество водных путей. На озеро можно не только смотреть, но и сплавляться по нему.

Художественный исторический музей

Музей представляет собой комплекс выставочных залов, которые находятся в исторической части города. Каждый зал посвящен определенному направлению, поэтому лучше всего посетить весь комплекс.

Собор Спаса Преображения

legion-media

Собор был построен в 1670 году на средства из казны Великого князя Ивана III. Он выполнен из камня в русско-византийском стиле. Сейчас богослужения здесь не проходят. В соборе можно увидеть выставку старинных икон.

Собор Успения Пресвятой Богородицы

Успенский собор относится к древнейшим храмам города. Его можно найти за пределами кремля. Собор был возведен в 1552 году, за все время он переживал немало испытаний, но сейчас находится в отличном состоянии после реставраций.

Что попробовать

При нахождении в Белозерске нужно попробовать местные блюда – судака по-белозерски, уху, традиционные шаньги с разной начинкой. Здесь нет дорогих ресторанов, поэтому средний чек составит не более 300 рублей.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какой город в прошлом являлся столицей Северо-Восточной Руси.