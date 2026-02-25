Самый тихий регион России: Ленобласть на 20% безопаснее страны

Ленинградская область продолжает лидировать как самый безопасный регион России по уровню преступности.
В прошлом году здесь зарегистрировано 980 преступлений на 100 тысяч жителей, в то время как средний показатель по стране — 1212. Об этом рассказал глава ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Роман Плугин, выступая с отчётом перед Заксобранием региона.
Он отметил снижение числа убийств, грабежей, краж и случаев тяжких телесных повреждений; за год раскрыто 8 тысяч преступлений.
Плугин выразил благодарность властям области за помощь в возведении зданий для полицейских отделов, покупке служебного транспорта и финансовую поддержку сотрудников.
Однако проблема нехватки кадров в полиции остаётся актуальной: на начало 2026 года вакантных позиций в ГУ МВД — 23,8%.
По словам Плугина, ситуация могла бы улучшиться благодаря предложениям главка по доработке федерального законодательства — в частности, по предоставлению жилья участковым, компенсации проезда в транспорте, льготам на ЖКХ и налоги.